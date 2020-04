Gocomma TNS-200, solo 17,63 euro per l’ovetto anti stress per addormentarsi al meglio

Se siete stressati dalla quarantena e non riuscite prendere nemmeno sonno, ecco la soluzione a tutti i problemi. Gocomma TNS-200 è un piccolo ovetto vibrante, che permette di rilassarvi. Si acquista a soli 17,63 euro da questo indirizzo. Ecco come funziona.

L’uovo pulsante aiuterà a ridurre lo stress e ad incrementare l’auto-controllo. Proveniente da studi giapponesi, l’idea dietro Gocomma TNS-200 è particolarmente semplice vibrazioni elettroniche a bassa frequenza stimolano i nervi nel palmo della mano, in modo che possano rilassare l’utente o attivare la mente. Il dispositivo induce al rilassamento naturale, attenuando ansia e tensione.

Di dimensioni compatte, la periferica propone un design ottimizzato per stringerlo in mano, ovviamente senza fili e di lunga durata. Dopo averlo impugnato, si dovrà fare in modo che l’elettrodo sia posizionato al centro del palmo.

La modalità relax è appositamente studiata per chi ha difficolta ad addomentarsi, dunque da utilizzare durante la notte, non appena ci si mette a letto. Facile da usare ogni giorno, anche perché la batteria si ricarica completamente in appena 2 ore, tramite ingresso USB-C, e consente un uso prolungato per oltre 15 giorni.

Propone una larghezza di impulsi compresa tra 80μs e 160μs, mentre l’intera periferica pesa appena 330 grammi, e ha dimensioni assolutamente compatte, pari a 6,50 x 2,50 x 3,00 cm.

Al momento si può acquistare Gocomma TNS-200 in offerta lampo a 17,63 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

