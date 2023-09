Xiaomi 13T, nuova serie con super obiettivi Leica e super batteria

Settembre non è solo il mese degli iPhone ma anche dei nuovi smartphone di Xiaomi, che proprio in queste ore ha presentato al mondo la nuova serie 13T. Due telefoni, Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro, entrambi dotati di fotocamere targate Leica e una batteria che promette una lunga autonomia, ma anche due gli indossabili annunciati dall’azienda, lo Xiaomi Watch 2 Pro e la Xiaomi Smart Band 8, entrambi ovviamente ottimizzati per funzionare al meglio coi nuovi telefoni.

Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro

Tra le novità più importanti della nuova serie c’è il comparto fotografico composto da tre obiettivi Summicron co-ingegnerizzati con Leica: una grandangolare da 24 mm e un teleobiettivo da 50 mm, entrambi su sensore da 50 MP, e una terza che invece è ultragrandangolare da 15 mm su sensore da 12 MP. Tutte e tre governate dalla tecnologia DCI-P3 al 100%, per una gamma di colori più ampia, e dallo Xiaomi ProFocus, per catturare con nitidezza soggetti ravvicinati in rapido movimento, cani e uccelli compresi. I video vengono invece acquisiti in 4K.

A tutto questo la versione Pro aggiunge la registrazione LOG 4:2:0 H.265 in 8K a 10 bit, e stabilizzazione OIS e EIS sulla grandangolare da 24 mm.

Per quanto riguarda lo schermo, entrambi ne montano uno CrystalRes da 6,67″ a 144 Hz con risoluzione 1.5K a 2.712 x 1.220 pixel, 1.200 nits di luminosità (e 2.600 di picco) e HDR 10+.

Lato prestazioni lo Xiaomi 13T è alimentato da un processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra, mentre il Pro usa un processore MediTek Dimensity 9200+ a otto core, fino a 3.35 GHz, GPU Arm Immortalis-G715.

Quest’ultimo supporta anche la ricarica HyperCharge a 120 Watt, che promette la ricarica completa in meno di 20 minuti e il 36% entro i primi 5.

Xiaomi 13T in configurazione 8+256 costa 699,90 €; Xiaomi 13T Pro invece è disponibile in tre configurazioni, 12+256 a 799,90 €, 12+512 a 899,90 € oppure con 16 GB di RAM e 1 TB di capacità a 999,90 €.

Per il lancio sono previsti dei bundle a prezzo speciale che trovate già su Amazon ed elencanti qui sotto con diverse varianti di colore disponibili.

Xiaomi 13T – Leica camera, 8+256GB, Meadow Green Redmi Pad SE 11inch 4+128G Tablets Mind Green In offerta a 699,90 € – fino a data sconosciuta

Xiaomi 13T Pro – Leica camera, 12+512GB, Meadow Green Redmi Pad SE 11inch 4+128G Tablets Mind Green In offerta a 899,90 € – fino a data sconosciuta

Xiaomi 13T Pro – Leica camera, 16GB+1T, Meadow Green Redmi Pad SE 11inch 4+128G Tablets Mind Green In offerta a 999,90 € – fino a data sconosciuta

Xiaomi Watch 2 Pro

Tra le caratteristiche principali del nuovo smartwatch troviamo l’integrazione con la suite di Google tra cui Wallet, Maps e Assistant. Ad alimentarlo c’è il processore Snapdragon W5 Gen 1, connettività LTE e sensore GNSS a doppia band per il monitoraggio dell’attività fisica.

Lo schermo è un AMOLED da 1,43″ personalizzabile con più di 20 quadranti, il cinturino si può scegliere tra quello in gomma o in pelle.

Prezzi a partire da 329,99 € nella versione 4G LTE oppure 269,99 € per il modello solo Bluetooth.

Xiaomi Smart Band 8

Per chi preferisce la maggiore discrezione del braccialetto c’è la nuova Smart Band 8, che riconosce oltre 150 attività sportive differenti e si può agganciare anche alla scarpa per maggiori dettagli su corsa e postura.

Monitora anche la saturazione del sangue e la frequenza cardiaca tutto il giorno oltre che al sonno e, per le donne, tiene traccia del ciclo mestruale.

Il processore è l’Apollo 4 Blue Lite, con una batteria da 190 mAh per 16 giorni di autonomia con una sola carica che si completa in meno di un’ora.

Lo schermo è un AMOLED da 1,62″ dalla forma ovale, con copertura in vetro Corning Gorilla Glass 3 e cornice metallica. Due le colorazioni disponibili – oro o nero – e 200 i quadranti con cui poterlo personalizzare. Il prezzo fissato è di 39,99 €.

