Disponibile Safari 17 per macOS Monterey e macOS Ventura

Apple ha rilasciato Safari 17, lo stesso browser che troviamo su macOS Sonoma, anche per macOS 12 Monterey e macOS 13 Ventura.

Nelle note di rilascio, Apple spiega che Safari 17 introduce nuove funzionalità, miglioramenti in termini di velocità e miglioramenti alla sicurezza. Di seguito le note di rilascio:

Con i profili , è possibile separare il lavoro dal tempo libero: ciascun profilo avrà la sua cronologia, ed estensioni, gruppi di pannelli, cookie e preferiti distinti.

, è possibile separare il lavoro dal tempo libero: ciascun profilo avrà la sua cronologia, ed estensioni, gruppi di pannelli, cookie e preferiti distinti. Con i miglioramenti alla modalità di navigazione privata, le finestre private vengono bloccate quando non sono in uso, il caricamento dei tracker conosciuti sulle pagine non è consentito e i codici di tracciamento aggiunti agli URL vengono rimossi.

La ricerca migliorata offre suggerimenti più pertinenti e facili da leggere, ancora più velocemente.

L’opzione di selezione multipla dei pannelli consente di selezionarne più di uno contemporaneamente e di spostarli nella barra dei pannelli oppure di creare dei gruppi.

I profili aiutano l’utente a organizzarsi offrendo un modo per separare le attività di navigazione in base agli argomenti, mantenendo separati anche i cookie, la cronologia, le estensioni, i gruppi di pannelli e i preferiti.

L’utente può accedere allo stesso sito sia con l’account di lavoro che con quello personale, e passare da uno all’altro rapidamente, quando lo desidera. Safari consente anche la creazione di app web che funzionano come normali app, mettendo i siti preferiti dell’utente a portata di mano e offrendo una barra degli strumenti semplificata per un’esperienza simile a quella che si otterrebbe con una vera e propria app.

Come si crea un profilo in Safari 17



Dal menu Safari si seleziona la voce “Impostazioni” e da qui la sezioni “Profili”. Cliccando su “Nuovo Profilo è possibile assegnare un nome, un simbolo, scegliere un colore, una eventuale cartella dei Preferiti da usare. Cliccando su Crea Profilo, lo sfondo di default cambia aspetto (con il colore predominante scelto nella fase precedente) e da una finestra dedicata possiamo scegliere anche eventuali estensioni da usare solo con quel determinato profilo.

Se non volete ancora installare macOS Sonoma, potete ottenere l’update a Safari 17 aprendo Impostazioni di Sistema > Generali > Aggiornamento software: da qui è possibile installare il nuovo macOS Sonoma, oppure aggiornare semplicemente l’attuale sistema selezionando dalla finestra in questione la voce “Altri aggiornamenti disponibili” e installando l’update proposto per macOS Monterey o macOS Ventura.