Google, ad agosto la presentazione dei Pixel 9 e Pixel Watch 3

In piena estate, esattamente martedì 13 agosto alle ore 19 italiane, Google presenterà sue novità hardware nell’ambito di un evento dedicato (che sarà possibile seguire in diretta).

È quanto emerge da un teaser nel quale si fa riferimento a novità che riguardano l’AI, Android e alla gamma Pixel. “Made by Google mostrerà cosa succede quando riuniamo il meglio dell’IA di Google e della nostra piattaforma mobile. Sintonizzati per vedere gli ultimi entusiasmanti aggiornamenti su Android, Gemini e il portafoglio di dispositivi Pixel”.

Non ci sono in sostanza dubbi e dovrebbero essere in altre parole presentati i nuovi Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, oltre al pieghevole Pixel 9 Pro Fold e al Pixel Watch 3 (smartwatch che dovrebbe essere disponibile anche in una variante XL).

La data è insolita poiché i lanci dei Pixel si svolgono piuttosto in ottobre; Google ha voluto anticipare l’evento di due msei, probabilmente per non fare in modo di offusucarlo da altre presentazioni in concomitanza, come quelle che, ad esempio, fa tipicamente Apple nello stesso periodo dell’anno.

Il filmato di 12 secondi che alleghiamo (e visibile su store.google.com), mostra un’animazione che recita “Google Pixel” (con colori che ricordano Google Gemini) ed il numero romano “IX” (9). Nei secondi successivi, si può leggermente scorgere una parte di un nuovo dispositivo con fotocamera, caratterizzato dalla presenza di tre sensori (quello che dovrebbe essere un modello Pro in tonalità chiara).

Dopo la presentazione, giornalisti e blogger vari presenti all’evento, avranno la possibilità di mettere le mani sui prodotti annunciati e vedremo quali saranno novità e migliorie rispetto agli attuali prodotti. Non è chiaro se la commercializzazione dei nuovi prodotti avverrà subito dopo la presentazione oppure bisognerà attendere l’autunno.