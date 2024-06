Da AEG tre forni connessi Matt Black per cotture perfette

Pubblicità

Se state cercando un forno connesso, provate a dare un’occhiata alle novità AEG nella linea Matt Black, da poco ampliata con tre nuovi modelli, accomunati dalla possibilità di controllarli a distanza tramite l’app sullo smartphone.

Installando infatti l’app My AEG Kitchen (gratis per iPhone, iPad e Android) è possibile monitorare e regolare la cottura mentre si sta seduti sul divano guardando il proprio film preferito, senza dover mettere in pausa o perdersi qualche scena per andare in cucina e fare tutto da lì.

Altra caratteristica comune di questi nuovi forni è il sistema di pulizia pirolitica che permette di mantenere il forno pulito senza olio di gomito: basta infatti alzare la temperatura interna a 500°C per incenerire i residui di grasso e di cibo, una soluzione che evita anche l’uso di detergenti chimici e non lascia odori.

Per finire tutti e tre presentano una finitura nera opaca che li rende eleganti e piacevoli da toccare.

SteamPro

Il top di gamma è il modello SteamPro, nome in codice BSE798380T, che usa una termosonda per misurare la temperatura interna degli alimenti in modo da avere una cottura precisa delle pietanze. Grazie a schermo e comandi touch usarlo è facile e intuitivo, e alcune funzioni rendono l’uso ancora più pratico specie in particolari situazioni.

Ad esempio con la funzione Steamify il forno è in grado di regolare automaticamente la temperatura e la percentuale di vapore per ciascuna pietanza, permettendo così di ottenere cibi morbidi e succosi dentro, croccanti e dorati fuori. Invece con il programma SousVide è possibile cuocere le pietanze sottovuoto a bassa temperatura, in modo da esaltare e preservare i sapori, i profumi e le consistenze degli alimenti.

E in nome della lotta agli sprechi c’è anche la funzione Rigenera a vapore che permette di riscaldare rapidamente gli avanzi immettendo la giusta quantità di vapore che rende il piatto come se fosse stato appena sfornato, mantenendo il gusto ed evitandone la disidratazione.

Le altre due novità

Tra gli altri forni appena annunciati c’è poi quello etichettato come BSE778380T della linea SteamCrisp serie 7000, un forno che usa il vapore per preservare il gusto, la consistenza e le proprietà nutritive degli ingredienti. È dotato di alcune funzioni per il risparmio energetico e per regolare con precisione l’umidità durante la cottura.

Il nuovo BPE748380T della linea AssistedCooking serie 8000 invece offre diversi programmi preimpostati che permettono di cuocere i piatti a puntino senza far nulla. Basta infatti mettere la pietanza nel forno, impostare la cottura e il gioco è fatto: ci penserà lui a ottimizzare temperatura e tempi per cuocere i pasti senza sforzo. I forni AEG sono disponibili nei principali rivenditori e anche su Amazon a partire da questa pagina.

