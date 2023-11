In Google Home e Nest le automazioni complesse si creano con AI

Google sta introducendo nuove funzionalità e miglioramenti per Home e Nest, tra cui una basata su AI generativa che potrebbe rendere molto più facile per gli utenti creare automazioni complesse per la casa smart anche senza avere alcuna nozione di programmazione.

La funzione sperimentale “Aiutami a creare uno script” sfrutta la potenza dell’Intelligenza Artificiale generativa per creare script di automazione domestica a partire da frasi digitate dagli utenti. Ad esempio, con questa nuova funzione sarà possibile scrivere “quando la TV si accende dopo il tramonto, abbassa le luci del soggiorno e chiudi le persiane” per generare istantaneamente uno script da poter utilizzare.

“Aiutami a creare uno script” si trova all’interno di Google Home per il web e appare come un pannello nell’editor di script quando si clicca “Aggiungi nuovo”.

Tutto ciò che si deve fare, dunque, è scrivere una frase, premere invio e poi copiare e incollare i risultati dello script nell’apposito editor di script. Successivamente, si dovrà convalidare lo script generato da AI per verificare che non vi siano errori e che in Google Home e Nest funzioni tutto come previsto, prima di salvarlo per attivare l’automazione.

Sulla base delle altre possibili frasi di automazione domestica elencate da Google, tra cui “utilizza luci e TV per far sembrare la mia casa occupata quando attivo il sistema di sicurezza” e “inviami una notifica quando suona il campanello ma non c’è nessuno in casa”, il nuovo sistema potrebbe rappresentare anche uno strumento di sicurezza prezioso.

Al momento si tratta di una funzione di test ed è disponibile in anteprima su Google Home per il web e per un periodo di tempo limitato, come rileva Engadget.

