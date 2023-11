La Tesla economica da 25mila euro sarà prodotta in Germania

Proprio nel giorno in cui iniziano a fioccare le prime recensioni per il SUV economico Volvo EX30, emergono novità dal mondo Tesla, nello specifico sulla presunta Tesla Model 2 più economica, che dovrebbe avere un listino di circa 25 mila euro.

Anzitutto, si ipotizza che la produzione inizierà prima del previsto. Anche se con Tesla, considerando il CyberTruck, il concetto di “prima” è piuttosto astratto.

Al di là di questo, si parla di un crescente movimento di sindacalizzazione in Europa che starebbe incoraggiando l’azienda a pagare di più i suoi lavoratori. Del resto, esiste un’intera classe di piccole vetture elettriche in Europa (e in Cina) che non non si trovano negli Stati Uniti e che potrebbero impensierire Tesla in determinati settori. Dalle auto elettriche super-mini alle opzioni come la Citroën ë-C3.

In questo segmento, in effetti, Tesla potrebbe avere da temere ed è per questo che da tempo sarebbe al lavoro su un modello più piccolo ed economico rispetto alla Model 3. Si parla da tempo di Model 2, che rappresenta certamente una mossa sensata.

Secondo Reuters Tesla starebbe pensando di produrre l’auto da 25.000 euro in Germania. Al momento, tuttavia le informazioni sono centellinate:

Tesla ha pianificato di costruire un’auto da 25.000 euro presso la sua fabbrica vicino a Berlino, secondo una fonte a conoscenza della questione, in uno sviluppo tanto atteso per il produttore di veicoli elettrici che punta a una diffusione di massa delle sue auto

La fonte, che ha preferito mantenere l’anonimato, non ha indicato quando inizierà la produzione. Da canto suo, come del resto ci si aspettava, Tesla ha rifiutato di commentare l’indiscrezione. Anche Elon Musk negli scorsi giorni sembra abbia pubblicato un post su X in cui annunciava la produzione dell’auto economica a Berlino, ma il messaggio sembra sia stato poi cancellato.

Come potrebbe essere Tesla 2

Non ci sono dati certi, eppure circola da mesi la voce secondo cui Tesla Model 2 potrebbe essere ispirata, che piaccia o no, al CyberTruck. La biografia autorizzata del CEO di Tesla, Elon Musk, afferma che il tanto atteso modello entry level dell’azienda automobilistica elettrica assomiglierà al pick-up Cybertruck, che non alle eleganti Model 3 e Model Y.

In un estratto pubblicato da Axios, il capo designer di Tesla, Franz von Holzhausen, racconta a Isaacson, autore della biografia su Musk, che diversi dirigenti dell’azienda automobilistica hanno convinto Musk che il nuovo modello e un cosiddetto “Robotaxi” autonomo potessero essere costruiti sulla stessa linea di produzione.

L’estratto della stessa biografia suggerisce anche che l’auto economica adotterà un design simile a quello del Cybertruck, con il “Robotaxi” che seguirà uno stile simile.

Questo vuol dire, probabilmente, linee assolutamente spigolose. Difficilmente si avrà una Tesla Model 2 con una enorme parabrezza stile CyberTruck, ma un frontale “schiacciato” potrebbe realmente fare apparizione sulla EV low cost di Tesla.

