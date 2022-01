In autunno il più grande lancio di prodotti Apple secondo Bloomberg

Apple ha in cantiere diversi nuovi prodotti che verranno presentati quest’anno, inclusa la nuova lineup di iPhone 14 e nuovi Mac con CPU Apple Silicon. Lo riferisce Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “PowerOn”, prevedendo che diversi futuri prodotti della Casa di Cupertino arriveranno in autunno, facendo riferimento alla “più ampia gamma di nuovi hardware”, includendo nell’elenco “quattro nuovi iPhone, un MacBook Pro di fascia bassa, un iMac aggiornato, il nuovo Mac Pro, una versione rivista del MacBook Air, un aggiornamento di AirPods Pro, tre Apple Watch e versioni fascia bassa di iPad e iPad Pro”.

Gurman conferma ancora quanto indicato in suo precedente report, affermando che Apple ha in cantiere un primo evento di quest’anno per marzo o aprile, evento nel corso del quale dovrebbe essere annunciato l’iPhone SE di nuova generazione.

Da quanto sembra di capire, non dovrebbe essere invece imminente il lancio di un nuovo iPad Pro. “Per via di cambiamenti rilevanti in cantiere quest’anno”, scrive Gurman, “prevedo che il nuovo iPad Pro arriverà più tardi della primavera”.

Gurman prevede per l’evento primaverile dispositivi quali l’iPhone SE 3, un nuovo iPad Air e forse un nuovo Mac top di gamma. “Immagino che Apple voglia portare il chip M1 Pro su altri Mac entro la prima metà dell’anno”, scrive il redattore di Bloomberg, riferimento a quello che “potrebbe essere un Mac mini top di gamma o un iMac”.