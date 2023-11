Google Maps, il nuovo schema di colori dell’app non piace

Google Maps ha da poco iniziato il rollout di un nuovo schema di colori per le mappe, con un azzurro più chiaro rispetto a prima per l’acqua (fiumi, mare, laghi, ecc.), le strade normali passano dal bianco al grigio, le autostrade che passano dal giallo al grigio scuro, un verde più scuro rispetto a prima per parchi e foreste e altre novità che fanno sembrare le tonalità della palette usata più simile a Mappe di Apple.

La scelta dei colori usata da Google non piace e SFGATE riferisce di automobilisti arrabbiati per l’impossibilità di tornare al precedente schema.

Raynell Cooper, dipendente della Municipal Transportation Agency di San Francisco definisce il nuovo aspetto di Google Mappe “insoddisfacente” dal punto di vista cartografico, riferendo su X che le più importanti strade comunali e superstrade sono sostanzialmente indistinguibili.

Il sito TechRadar mette a confronto vecchio e nuovo schema di colori, evidenziando difficoltà nel comprendere velocemente quello che si ha davanti, spiegando che “il tono attenuato è grazioso ma non pratico”. Anche il sito britannico Evening Standard evidenzia criticità e riferisce di lamentele di utenti che ritengono “pessima” la nuova palette usata.

“15 anni addietro ho contribuito a progettare Google Maps”, scrive su X la designer Elizabeth Laraki. “La scorsa settimana il team ha radicalmente cambiato il visual design delle mappe. Non mi piace”. E ancora: “Sembra freddo, meno preciso e meno umano, ma soprattutto hanno perso l’occasione per semplificare e superare le aspettative. Google Maps avrebbe dovuto ripulire robaccia che si sovrappone alle mappe. Si è accumulato così tanto in cima alla mappa e attualmente vi sono ~11 diversi elementi diversi che le oscurano”.

A ottobre Google ha aggiornato le mappe con funzionalità IA offrendo per alcune città l’Immersive View per i percorsi, facilitando la pianificazione e la navigazione e offrendo un modo nuovo di effettuare ricerche ed esplorare un luogo.