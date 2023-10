Google Maps, tutte le nuova funzionalità introdotte grazie all’AI

Google sta aggiungendo funzionalità alle Mappe e riferisce di voler trasformare il modo in cui le persone interagiscono con il servizio in questione.

Google ha apportato una serie di aggiornamenti che, grazie al’intelligenza artificiale, consentono di pianificare e navigare con sicurezza, fare scelte sostenibili e trovare “ispirazione per le cose da fare nel mondo reale”.

Alcune di queste novità si sono viste con le Immersive View, un modo nuovo di visualizzare ogni fase del vostro viaggio, guidando, camminando o andando in bicicletta.

L’Immersive View per i percorsi inizia ad essere disponibile ad Amsterdam, Dublino, Firenze, Londra, Los Angeles, New York, San Francisco, San Jose, Tokyo e Venezia su Android e iOS.

Supponiamo di voler andare in bicicletta da Santa Maria Novella a Firenze a Piazzale Michelangelo, spiega Google: basta richiedere le indicazioni per il ciclismo, quindi toccare l’anteprima di Immersive View per vedere il percorso in una vista multidimensionale dall’inizio alla fine. È possibile prepararsi a ogni svolta come se ci si trovasse sul posto, grazie a indicazioni dettagliate e visive, e usare il cursore del tempo per pianificare quando partire in base a informazioni come il traffico simulato e le condizioni meteorologiche, evitando ad esempio di guidare quando piove o c’è traffico intenso.

Tutto questo si basa sul lavoro svolto per la Visualizzazione Immersiva di alcuni luoghi, che utilizza l’intelligenza artificiale per fondere insieme miliardi di immagini Street View, satellitari e aeree, permettono di conoscere l’aspetto di un ristorante o di un punto di riferimento prima di andarci.

Lens in Maps

L’intelligenza artificiale rende più facile capire l’ambiente circostante; una volta arrivati da qualche parte, ad esempio se si è appena usciti da una stazione della metropolitana e si ha bisogno di orientarsi, o se si sta scoprendo un nuovo quartiere e si ha bisogno di trovare la caffetteria più vicina. Lens in Maps (precedentemente chiamato Ricerca con Live View) sfrutta IA e realtà aumentata per aiutare ad ambientarci, consentendo di individuare informazioni su bancomat, stazioni di transito, ristoranti, caffetterie e negozi nelle vicinanze.

A partire da questa settimana Lens in Maps arriverà in oltre 50 nuove città del mondo, tra cui Austin, Las Vegas, Roma, Milano, San Paolo e Taipei.

Negli Stati Uniti, sarà presto possibile vedrere se ci sono corsie e corsie per veicoli ad alta occupazione (HOV) lungo il vostro percorso, corsie specializzate riservate per l’uso di autobus, furgoni e carpools.

In Europa Google sta estendendo le informazioni sui limiti di velocità basate sull’intelligenza artificiale ad altri 20 Paesi, consetendo di rilevare limiti anche quando è difficile individuare i cartelli dei limiti di velocità sulla strada. Entrambe le funzioni saranno disponibili su Android, iOS e sulle auto con Google Built-in nei prossimi mesi.

Più informazioni per la ricarica dei veicoli elettrici

A partire da questa settimana, sulla base delle funzionalità nelle auto con Google integrato, i conducenti di veicoli elettrici su Android e iOS vedranno informazioni più utili sulle stazioni di ricarica, tra cui se una stazione di ricarica è compatibile con il loro veicolo e se le stazioni di ricarica disponibili sono veloci, medie o lente, aiutando a trovare la stazione di ricarica più adatta alle proprie esigenze.

Le informazioni sulla ricarica dei veicoli elettrici saranno disponibili anche per gli sviluppatori su Google Maps Platform nell’API Places, e altre aiznede potranno mostrare le informazioni sulle stazioni di ricarica in tempo reale in loro siti web e applicazioni.

“Cose da fare” con le modalità di ricerca visiva

Auando si cerca in Maps qualcosa di specifico, ora è possibile visualizzare risultati fotografici di ciò che si sta cercando. Anche questa, riferisce Google, è una funzione che sfrutta l’IA. Questo nuovo modo di cercare in Google Maps è in fase di lancio in Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti questa settimana, e nel tempo si estenderà ad altri Paesi.

Per quelle volte in cui si parte da zero e non si ha idea di cosa fare, si potranno ottenere risultati specifici. Se, ci troviamo, ad esempio, a Tokyo, è possibile cercare “cose da fare” per vedere suggerimenti tematici come “anime”, “fiori di ciliegio” o “mostre d’arte”. È possibile toccare i luoghi di nostro interesse per saperne di più e salvare le opzioni in un elenco per poterle consultare in seguito. I risultati tematici per le attività e i ristoranti saranno disponibili a livello globale su Android e iOS nelle prossime settimane.

