Iliad è interessata ad acquisire la divisione consumer di TIM

Iliad vuole continuare a crescere e investire in Italia: non importa che l’offerta di acquisizione di Vodafone sia stata rifiutata, ora secondo le indiscrezioni che emergono dal mondo della finanza iliad sarebbe tra le società interessate all’acquisizione della divisione consumer di TIM.

Secondo quanto rivela Il Sole 24 Ore oltre a iliad anche Apax sarebbe interessata alla divisione consumer di Tim. Si tratta dello stesso fondo di investimento che a febbraio insieme a iliad ha organizzato una offerta congiunta da 11,25 miliardi di euro per acquisire Vodafone Italia. Considerato il retroscena è lecito supporre che iliad e Apax possano collaborare ancora per una offerta congiunta per la divisione TIM, ma la testata finanziaria nostrana sembra escludere questo scenario, almeno per il momento.

Le indiscrezioni hanno spinto al rialzo la quotazione del titolo TIM in borsa, in ogni caso né iliad né Apax hanno rilasciato commenti e dichiarazioni ufficiali al riguardo. Ricordiamo che il piano industriale di TIM per il 2022-2024 sotto la guida di Pietro Labriola prevede la divisione della società in due entità distinte: ServCo (rete mobile, servizi, data center con una divisione consumer e una enterprise) e NetCo per gli asset di rete fissa e attività all’ingrosso.

I dettagli del piano industriale e della scissione di TIM mancano ancora perché saranno annunciati a giugno, mese entro il quale senz’altro scopriremo di più sull’affaire iliad e TIM. Negli scorsi giorni iliad ha introdotto la sua prima offerta solo dati 300 con ben 300GB di traffico incluso al mese: tutti i dettagli in questo articolo di macitynet.

