Google Pixel 8 costa 662 euro su eBay

Google Pixel 8 è l’ultimo gioiello di tecnologia Android, ma per molti risulta inaccessibile in considerazione del prezzo. Adesso è possibile averlo con ben 137 euro di sconto: su eBay costa appena 662 euro, direttamente a questa pagina, inserendo il codice sconto che vi proponiamo in calce.

Google Pixel 8 vanta un design elegante in alluminio e un display OLED da 6.2 pollici con una risoluzione FHD+ di 1080 x 2400 punti. Con un rapporto d’aspetto di 20:9 e la tecnologia Gorilla Glass Victus, offre colori vividi su una superficie resistente e nitida. Il display supporta anche High Dynamic Range (HDR) con una luminosità massima di 1400 cd/m², garantendo una visione eccezionale anche sotto la luce diretta del sole.

Al cuore del Pixel 8 c’è il processore Google Tensor G3 a 3 GHz, che assicura una fluidità straordinaria nell’esecuzione delle applicazioni e nelle operazioni quotidiane. La combinazione di 8 GB di RAM LPDDR5X e 128 GB di memoria interna offre ampio spazio per applicazioni, foto e video, garantendo prestazioni rapide e affidabili.

Il reparto fotografico del Pixel 8 è uno dei suoi punti di forza. La fotocamera posteriore doppia, composta da sensori da 50 MP e 12 MP, con flash, offre un’esperienza fotografica di alta qualità. La fotocamera frontale da 10.5 MP cattura selfie nitidi e dettagliati. Con funzionalità come lo zoom ottico 2x, la registrazione video in 4K, la modalità notte e la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), il Pixel 8 si distingue nella fotografia mobile.

Google Pixel 8 ha un costo di 799 euro, ma al momento è possibile acquistarlo a 662 euro su eBay, acquistandolo direttamente da questa pagina e inserendo il codice sconto NOVEDAYS direttamente nel carrello.