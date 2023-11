Lo sconto che non potete rifiutare, con codice eBay Apple Watch Ultra costa solo 674€

Nei giorni scorsi abbiamo segnalato più volte uno sconto sugli Apple Watch Ultra di prima generazione. Ora torniamo sull’argomento per indicarvi la possibilità di comprare questo eccellente smartwatch, del tutto simile a quello di nuova generazione (diverso solo per alcuni dettagli che potremmo definire inifluenti) al prezzo più basso di tutti i tempi: 674€

La promozione, parte di una campagna sconto che opera attraverso un codice sconto, riguarda la vera novità nel campo degli smarwatch Apple da anni a questa parte. Si tratta di un modello totalmente nuovo nato per sport estremi e per persone che vogliono comunque allenarsi al massimo. Ecco qui di seguito le caratteristiche così come sono illustrate da Apple

Funzioni specialistiche, sensori evoluti e tre nuovi cinturini realizzati appositamente per l’esplorazione, l’avventura e gli sport di resistenza

Cassa da 49 mm in titanio aerospaziale: un perfetto equilibrio tra peso, robustezza e resistenza alla corrosione

Il display più ampio e luminoso mai visto su un Apple Watch, più facile da leggere in ogni condizione

Fino a 36 ore di batteria in utilizzo normale e ancora più autonomia con le impostazioni di risparmio energetico

Il GPS di precisione a doppia frequenza individua la posizione esatta per calcolare distanza, ritmo e percorso

Resistente all’acqua fino a 100 metri

Temperature operative più alte e più basse per sopportare condizioni ambientali estreme quando è indossato