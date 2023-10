Google Pixel 8 Pro: recensione del top smartphone Android

L’atteso momento del lancio dei nuovi Google Pixel è finalmente giunto, portando con sé un’ondata di emozioni per gli appassionati di tecnologia. Ogni autunno, questi dispositivi con il robottino verde rappresentano il punto di riferimento nel mondo degli smartphone Android, e quest’anno non fa eccezione.

I nuovi Pixel 8 Pro e Pixel 8 sono qui, pronti a stupire con una serie di miglioramenti che promettono di ridefinire gli standard nel settore.

I Pixel 8 Pro e Pixel 8 incarnano l’approccio completo di Google, unendo in maniera sinergica software e hardware per offrire una stabilità e sicurezza senza precedenti. Questa integrazione profonda li posiziona come i principali concorrenti degli iPhone, sottolineando l’impegno costante di Google nel migliorare l’ecosistema Android.

Ma la vera novità di quest’anno è stata come era da aspettarsi l’attenzione all’intelligenza artificiale. Entrambi i modelli sfruttano il potente chipset Google Tensor G3, il quale rappresenta il frutto di un lavoro in-house. Questa scelta consente ai Pixel 8 Pro di introdurre innovazioni e funzionalità che saranno apprezzate da tutti, anche da coloro che non sono esperti di tecnologia.

Ora, diamo uno sguardo più approfondito a cosa offrono questi nuovi smartphone e a come si sono comportati durante le nostre due settimane di test. La confezione, il design, le dimensioni e il peso, nonché le caratteristiche principali e le prestazioni saranno tutti esaminati per fornirvi un quadro completo di ciò che vi aspetta con i Pixel 8 Pro. Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli affascinanti di questi nuovi dispositivi.

Confezione e design

Google continua la sua tradizione di produrre smartphone sostenibili con il lancio del Pixel 8 Pro, un dispositivo che si adatta perfettamente alle esigenze dei consumatori attenti all’ambiente. La scatola di vendita di questo smartphone, come nei modelli precedenti, è estremamente minimalista, seguendo l’approccio di Google verso la sostenibilità. All’interno della confezione, troverete il telefono stesso, un cavo di ricarica, un adattatore USB-OTG per collegare dispositivi esterni alla porta USB-C e l’estrattore per la SIM. Tuttavia, ancora una volta, manca il caricabatteria, poiché i Pixel supportano la ricarica standard PD/PPS e possono essere utilizzati con la maggior parte degli adattatori disponibili in commercio.

Il design del Pixel 8 Pro mantiene la continuità con le generazioni precedenti, ma con un tocco di raffinatezza. Gli angoli arrotondati, la finitura opaca sul modello Pro e il modulo fotografico ben integrato conferiscono un aspetto accattivante. Le dimensioni del telefono sono di 162,6×76,5×8,8mm, con un peso di 213 grammi. La parte anteriore è dominata da un eccezionale display Super Actua OLED LTPO da 6,7″ con un refresh rate variabile da 1 a 120Hz. La risoluzione è QHD (1344×2992) con una densità di 489ppi, rapporto d’aspetto 20:9, certificazione HDR10+ e luminosità di picco di 2400nits. Il display è protetto da Gorilla Glass Victus 2 e offre un’esperienza visiva eccezionale, tanto da ottenere la prima posizione nella classifica dei display per smartphone di DXOMARK.

Sul lato anteriore, troverete il sensore ottico di impronte digitali sotto il display e la fotocamera frontale situata in un piccolo forellino. La funzionalità di riconoscimento facciale è stata migliorata, consentendo di sbloccare il telefono e autorizzare i pagamenti contactless. La capsula auricolare superiore funge anche da secondo altoparlante stereo.

La parte posteriore del Pixel 8 Pro presenta una finitura opaca e offre protezione Gorilla Glass Victus 2. Qui si trova la barra orizzontale che ospita il modulo fotografico, il flash, i sensori per l’autofocus laser, il microfono per l’audio-zoom e un nuovo sensore di temperatura.

Sui lati del telefono sono posizionati un microfono per la cancellazione dei rumori e il sensore UWB in alto, il tasto di accensione e il bilanciere del volume a destra, lo slot per la nano SIM a sinistra (c’è anche il supporto per eSIM) e la porta USB-C 3.2 in basso. Il feedback aptico e la vibrazione sono notevolmente migliorati, mentre la certificazione IP68 garantisce la resistenza a polvere e acqua, anche in caso di breve immersione.

Dopo alcune settimane di utilizzo, il nuovo display ha dimostrato di essere eccezionale in qualsiasi condizione di luminosità, grazie anche alla luminosità adattiva che garantisce una buona visibilità anche al buio. L’aspetto piatto del display, sebbene diverso dalle tendenze attuali dei display curvi, si fonde perfettamente con il frame metallico del telefono. L’always-on display offre ulteriori funzionalità, tra cui nuove grafiche per l’orologio e la possibilità di visualizzare le notifiche, insieme all’apprezzato riconoscimento automatico delle canzoni in riproduzione.

La finitura opaca sulla parte posteriore, soprattutto nella nuova colorazione azzurra, offre un piacevole contrasto con la barra orizzontale lucida in argento. L’audio stereo ha subito un notevole miglioramento rispetto ai modelli precedenti, offrendo un’esperienza di ascolto vivace e amplificata, anche senza cuffie o altoparlanti esterni.

Caratteristiche

Google ha svelato il cuore pulsante del suo nuovo smartphone di punta, il Pixel 8 Pro, e la protagonista indiscussa è la terza generazione del processore #MadeByGoogle, noto come Google Tensor G3. Questo chipset è una potenza da non sottovalutare, con una configurazione insolita composta da nove core che possono spingersi fino a 3 GHz. Tutto questo è incastonato in un processo costruttivo a 4nm, garantendo un’efficienza energetica e prestazioni sorprendenti.

Ma il potere di questo nuovo processore va ben oltre la sua struttura: il Pixel 8 Pro è dotato di una grafica G715s di ARM che è ancora più potente, consentendo di elaborare rapidamente le immagini catturate dalla fotocamera, oltre a gestire con disinvoltura la grafica dei giochi e delle applicazioni. La fotocamera Pixel ha sempre avuto un ruolo di spicco, e questo processore è destinato a sollevare l’esperienza fotografica a un livello superiore.

Per quanto riguarda la sicurezza, il Pixel 8 Pro è dotato del chip Titan M2, che svolge un ruolo cruciale nella protezione dei dati personali dell’utente. Questo chip memorizza informazioni sensibili come password, PIN e dati biometrici con una cifratura estremamente avanzata, garantendo che l’accesso non autorizzato sia praticamente impossibile.

Il processore è accompagnato da 12GB di RAM di tipo LPDDR5x e offre opzioni di archiviazione da 128GB, 256GB o 512GB di memoria di tipo UFS 3.1. Esiste anche una versione da 1TB, ma al momento è disponibile solo negli Stati Uniti.

Quando si tratta di connettività e sensori, il Pixel 8 Pro è all’avanguardia. Oltre al supporto per le reti 5G, offre il WiFi 7 tri-band, il Bluetooth 5.3 con doppia antenna, NFC, UWB, GPS dual-band e la trasmissione di schermo e audio con Google Cast. Per quanto riguarda i sensori, il dispositivo non delude, con una vasta gamma di sensori che includono prossimità, luminosità, accelerometro, giroscopio, magnetometro e barometro. Inoltre, è presente un nuovo sensore di temperatura che consente di misurare rapidamente oggetti e pietanze, aggiungendo un tocco di versatilità all’esperienza utente.

Anche se non disponiamo di dettagli specifici, possiamo affermare con certezza che Google ha fatto un eccellente lavoro nel garantire un controllo efficiente delle temperature. Rispetto al modello dell’anno precedente, infatti, il Pixel 8 Pro dimostra di avere un controllo termico notevolmente migliorato. Durante l’uso quotidiano e persino in situazioni di stress, il dispositivo mantiene una temperatura costante e non mostra picchi di surriscaldamento. Questo risultato è da attribuire al bilanciamento ottimale tra il chipset, la gestione delle memorie e il sistema di raffreddamento, che contribuiscono in modo significativo a migliorare l’esperienza d’uso, ma anche l’autonomia del dispositivo.

Per quanto riguarda l’autonomia, il Pixel 8 Pro è equipaggiato con una batteria da 5050mAh che può garantire ben oltre 24 ore di utilizzo con una singola ricarica. Grazie alla gestione adattiva del consumo energetico, è possibile estendere questa autonomia fino a 72 ore, sebbene con alcune limitazioni. Anche con un utilizzo normale, il dispositivo supera facilmente una giornata intera senza bisogno di ricaricare fino a metà della giornata successiva.

La ricarica del Pixel 8 Pro supporta gli standard PD/PPS fino a 30W, il che è inferiore rispetto a quanto visto su alcuni smartphone cinesi, ma comunque superiore a molti top di gamma di Samsung e Apple. Inoltre, il dispositivo offre la ricarica wireless Qi EPP fino a 23W con Pixel Stand 2 e fino a 15W con caricabatterie wireless generici. La ricarica wireless inversa è un’altra comodità inclusa.

Una delle novità più attese è l’introduzione di Android 14 in una versione stabile con il Pixel 8 Pro. Questo sistema operativo porta molte novità, tra cui nuovi orologi per il lockscreen e l’always-on display, la possibilità di creare sfondi personalizzati tramite intelligenza artificiale e nuovi temi monocromatici. Le funzionalità esclusive di Pixel, come il filtro chiamate, le chiamate nitide e la traduzione in tempo reale, sono state ulteriormente migliorate, offrendo un’esperienza utente di alto livello.

Un annuncio particolarmente significativo riguarda il periodo di supporto per gli aggiornamenti del Pixel 8 Pro. Google promette ben 7 anni di aggiornamenti, compresi aggiornamenti di Android, patch di sicurezza e feature drops. Questo rappresenta un livello di impegno senza precedenti da parte di Google per garantire che i propri utenti mantengano i loro dispositivi sempre aggiornati. Anche la facilità di riparazione è stata presa in considerazione grazie alla collaborazione con iFixit, rendendo la sostituzione della batteria o di componenti degradati un processo accessibile a tutti.

Fotocamera

Il nuovo Google Pixel 8 Pro si conferma come un punto di riferimento nel mondo della fotografia mobile. Questo smartphone, noto da sempre per il suo eccellente comparto fotografico, presenta quest’anno una configurazione di sensori rinnovata e un significativo aggiornamento del software della Fotocamera Google, che solleva ulteriormente l’asticella della qualità fotografica.

Uno dei principali punti di forza è l’introduzione dei comandi Pro, che consentono agli utenti di personalizzare i parametri di esposizione come il tempo, la sensibilità ISO e la messa a fuoco. Questo significa che gli appassionati di fotografia possono ora avere un maggiore controllo sulle loro immagini, scattando foto con una precisione da professionisti. È finalmente possibile catturare immagini ad alta risoluzione in formato RAW o selezionare il sensore desiderato per ogni scatto, anziché affidarsi completamente all’automatismo del dispositivo.

La fotocamera del Pixel 8 Pro è una vera e propria attrezzatura professionale, composta da tre sensori. Il sensore principale da 50MP offre un’apertura di f/1.68 e una focale equivalente di 24mm, garantendo scatti di altissima qualità. Il sensore ultra-grandangolare da 48MP consente una visione molto ampia a 125,5° ed è dotato di una visione macro da soli 2cm di distanza. Il teleobiettivo da 48MP offre uno zoom ottico 5x e una visione a 21,8°, il tutto supportato da una doppia stabilizzazione e messa a fuoco avanzata.

In termini di funzionalità video, il Pixel 8 Pro supporta video HDR a 10 bit fino a 4K@60fps, offrendo anche opzioni per time-lapse, slow-motion, panning cinematografico e astrofotografia con time-lapse. Le capacità macro si sono ulteriormente migliorate, consentendo di catturare dettagli a soli 2cm di distanza. Inoltre, sono state introdotte numerose nuove funzionalità accessibili dall’app Foto.

Per i selfie, invece, abbiamo una cam da 10,5MP con autofocus e con supporto alla fotografia notturna, ai ritratti, e ai video fino a 4K@60fps.

Tra le novità più interessanti, spiccano Scatto Migliore, che consente di selezionare le migliori espressioni da più scatti simili, e il Magic Editor, che permette di spostare oggetti nell’immagine per ottenere la composizione desiderata. Inoltre, c’è la Gomma Magica Audio per filtrare i rumori indesiderati dai video e il supporto Real Tone anche per i video. Molte delle funzioni apprezzate nei Pixel precedenti sono state conservate e migliorate, inclusa l’estensione delle foto ad alta risoluzione a 50MP per astrofotografia e per l’uso di obiettivi diversi da quello principale.

Il Pixel 8 Pro offre anche un miglioramento significativo del Super Res Zoom, grazie all’apporto dell’intelligenza artificiale generativa, che è in grado di migliorare la chiarezza e la definizione degli scatti ingranditi fino a 30x. Tutto questo avviene con un’elaborazione prontamente immediata, grazie alle prestazioni più veloci del Tensor G3 rispetto al suo predecessore, il G2.

È importante sottolineare che l’elaborazione e il miglioramento delle foto avvengono completamente in locale, senza che le immagini vengano inviate nel cloud per essere elaborate. Tutto ciò è reso possibile grazie alla potenza del Tensor G3, che gestisce tutto internamente, garantendo la privacy dell’utente.

In sintesi, il Google Pixel 8 Pro è un punto di riferimento nel mondo della fotografia mobile, con un comparto fotografico eccezionale che offre prestazioni di alto livello sia in condizioni di luce che di scarsa illuminazione. Gli appassionati di tecnologia avranno molto da apprezzare in questo nuovo smartphone, che rappresenta un ulteriore passo avanti nella fotografia mobile. Non vediamo l’ora di testare ulteriori funzionalità come il Video Boost, in arrivo a fine anno, che promette di portare la qualità video su smartphone a nuovi livelli.

Accessori

Quando si acquista un nuovo smartphone, soprattutto un dispositivo di fascia alta come il Pixel 8 Pro, è naturale cercare accessori che possano proteggerlo e migliorarne le funzionalità. Vogliamo quindi guidarvi attraverso una selezione di accessori che non solo proteggeranno il vostro prezioso dispositivo, ma ne amplificheranno anche le capacità.

Per cominciare, la protezione dello schermo è essenziale, e a tal proposito, noi abbiamo scelto PanzerGlass. Questa azienda è famosa per la produzione di vetri protettivi estremamente resistenti, ma quest’anno hanno alzato ulteriormente l’asticella grazie a una collaborazione con D3O e all’uso del loro nuovo materiale ultraresistente. Una novità interessante è che PanzerGlass ora offre anche cover realizzate con lo stesso materiale D3O per il Pixel 8 Pro, offrendo una protezione completa.

Passando alle cover, l’anno scorso Mous ha introdotto la sua Limitless 5.0 per il Pixel, che garantisce una protezione totale da cadute. Quest’anno, hanno rilanciato con due ulteriori nuovi modelli: la Clarity 2.0 e la SuperThin. La Clarity 2.0 ha un retro trasparente che permette di mostrare il colore del vostro smartphone senza rinunciare alla protezione laterale grazie alla tecnologia AiroShock. La SuperThin, come suggerisce il nome, mantiene lo spessore del dispositivo al minimo, ma offre comunque una protezione affidabile. Tutte e tre le cover di Mous sono compatibili con gli accessori MagSafe, tra cui caricabatterie e supporti.

Non possiamo trascurare le pratiche custodie Peak Design Everyday Case, che uniscono un design sottile ed elegante a una protezione superiore. Queste custodie sono compatibili con numerosi accessori dell’azienda grazie alla tecnologia SlimLink, che consente di agganciare il vostro smartphone in modo sicuro, in aggiunta ai magneti MagSafe. Quest’anno, le custodie Everyday Case sono disponibili in cinque colori diversi e offrono anche una versione con un finger-loop per una presa più stabile, sia in posizione verticale che orizzontale, perfetta ad esempio quando si scattano foto.

Peak Design offre anche altri accessori utili, tra cui un Mobile Tripod mobile per catturare la foto perfetta, un portafoglio che può contenere fino a sei carte di credito e banconote, e un Creator Kit che permette di collegare rapidamente lo smartphone a accessori per action cam.

Conclusioni

Anche quest’anno, Google ci ha sorpreso con il lancio del nuovo Google Pixel 8 Pro, un’autentica pietra miliare nel mondo degli smartphone Android. Questo dispositivo rappresenta l’apice della tecnologia sia dal punto di vista hardware che software. Il perfetto equilibrio tra queste due componenti è un’impresa che solo pochi attori nel settore, tra cui Apple, riescono a raggiungere. In effetti, Google Pixel è spesso definito come l’iPhone di Android per la sua capacità di offrire un’esperienza affidabile e stabile che pochi altri smartphone Android possono eguagliare.

Una delle caratteristiche più sorprendenti del nuovo Google Pixel 8 Pro è la sua eccellente evoluzione sia in termini di hardware che di software. Il dispositivo ha già ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui la prima posizione nella classifica DXOMARK per il display, e ci aspettiamo che la valutazione della fotocamera non sia da meno. Google Pixel 8 Pro si posiziona come un vero e proprio punto di riferimento nell’ambito degli smartphone Android.

Un aspetto notevole che rende il Google Pixel 8 Pro un dispositivo eccezionale è la sua longevità. Google ha annunciato che garantirà ben 7 anni di aggiornamenti per questo smartphone, inclusi aggiornamenti del sistema operativo, patch di sicurezza e feature drops. Questo rappresenta un record nell’industria degli smartphone e dimostra l’impegno di Google a mantenere il dispositivo all’avanguardia per un periodo straordinariamente lungo. Anche se è improbabile che un acquirente mantenga il proprio smartphone per 7 anni, questo impegno garantisce che il dispositivo rimarrà sempre performante e aggiornato nel corso degli anni.

Un’altra buona notizia è la distribuzione più ampia del marchio Google Pixel. Questa espansione della rete di distribuzione dovrebbe permettere a un pubblico più vasto di scoprire e apprezzare i vantaggi dei dispositivi Google Pixel, come già accade in mercati come gli Stati Uniti, il Giappone e in altri paesi.

Disponibilità e prezzo

Google ha finalmente esteso la distribuzione dei suoi smartphone in Italia, dimostrando una forte fiducia nel mercato italiano. Questa mossa strategica è stata supportata da due importanti partnership, una nel settore dell’open market e l’altra con un importante operatore.

Ora, i nuovi Google Pixel 8 Pro e Pixel 8, insieme al Pixel 7a, al Pixel Watch e alle Pixel Buds (A e Pro), sono disponibili in tutti i punti vendita del gruppo Unieuro, negli store Vodafone, oltre a essere facilmente accessibili tramite Amazon e il Google Store.

Per quanto riguarda i prezzi Pixel 8 Pro consigliati per il pubblico, si posizionano a € 1.099 per la versione da 128GB, a € 1.259 per quella da 256GB e €1.299 per la configurazione da 512GB. Pur rappresentando un incremento rispetto ai modelli della generazione precedente, questi prezzi rimangono competitivi rispetto ai principali concorrenti come iPhone e i dispositivi della serie S di Samsung.

Questa mossa rende il marchio Google Pixel più accessibile a un pubblico più vasto di appassionati di tecnologia in Italia.

