Google rilascia Maps e Search con widget per iOS 16

Arriva la seconda informata dei widget Google per iOS. Il colosso sta introducendo nuovi widget sulla schermata di blocco iOS 16. Si tratta di Mappe e Cerca per un totale di sei applicativi.

La versione 6.40 di Google Maps introduce una coppia di widget per la schermata di blocco iOS 16. Il widget “Cerca”, invece, apre l’app all’interfaccia corrispondente con la tastiera immediatamente pronta per l’input.

Ancora, “Viaggi frequenti” propone un widget 2×1, in grado di tenere traccia dei propri spostamenti, annotare la posizione, l’ETA e le condizioni del traffico. L’app Google ha un totale di cinque widget, due di dimensioni 1×1 e 2×1 per la ricerca, mentre il resto ha dimensioni 1×1.

Ricordiamo che questi ultimi widget per Mappe e Ricerca si uniscono a quelli già disponibili per iOS, quali Gmail, News, Drive e Chrome, che hanno rappresentato l prima ondata di app Google con i widget per la schermata di blocco iOS.

Dopo l’aggiornamento, per poter inserire correttamente i widget nella schermata di blocco dovrete assicurarvi di avviare ogni applicazione prima di andare all’editor della lock screen. Altrimenti, alcuni dei nuovi widget potrebbero non apparire.

Da non dimenticare che grazie alla prima ondata di widget c’è anche “l’easter egg” del gioco dei dinosauri (quello al quale normalmente si accede andando digitando “chrome://dino/” nella barra degli URL) fa parte dei nuovi widget.

Google Maps per iPhone o iPad richiede iOS/iPadOS 12.2 o versioni successive, “pesa” 231,4 MB e si scarica gratis dall’App Store. Trovate tutte le applicazioni di Google per iPhone direttamente a questo indirizzo.