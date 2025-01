Google Sheets con Gemini trasforma fogli di calcolo in grafici

Pubblicità

Google Sheets continua a migliorare le sue capacità di analisi dati grazie all’aggiornamento di Gemini, l’Intelligenza Artificiale di Google che non sembra voler arrestare la sua corsa e che anzi, giorno dopo giorno, migliora grazie agli aggiornamenti.

Adesso, il pannello laterale basato su intelligenza artificiale lanciato la scorsa estate, viene infarcito di nuovi strumenti avanzati per ottenere approfondimenti dettagliati, oltre che visualizzazioni dinamiche dei dati presenti nei fogli di calcolo.

Con il nuovo pulsante “Analyze for insights”, letteralmente analizza per informazioni, Gemini è in grado di analizzare tendenze, schemi e correlazioni tra variabili nei dati. Non solo. Oltre a interpretare le informazioni, Gemini può creare grafici personalizzati senza che l’utente debba fare nulla, che possono essere inseriti nel documento come immagini statiche.

Il sistema è in grado anche di rispondere a richieste particolarmente complesse, grazie al fatto che Gemini sfrutta Python per elaborare i dati e generare risultati più accurati.

Limiti attuali

Tuttavia, ci sono alcune limitazioni. I grafici generati da Gemini non sono collegati dinamicamente ai dati: ciò significa che, una volta inseriti, non si aggiornano automaticamente se si effettuano modifiche ai dati originali. Inoltre, i grafici non possono essere modificati dopo essere stati inseriti. Google raccomanda di formattare i dati in modo coerente, con intestazioni chiare e senza valori mancanti, per ottenere risultati più accurati.

Queste nuove funzionalità sono disponibili per tutti gli abbonati a Google One AI Premium o per chi utilizza Workspace Business o Enterprise con piani Standard o Plus. Ancora, sono accessibili a chi utilizza add-on come Gemini Education, Gemini Business o Gemini Enterprise.

Google prevede di completare il rilascio delle nuove funzionalità entro il 20 febbraio prossimo, quindi se non si vede ancora l’aggiornamento nella propria versione di Sheets, potrebbe essere necessario attendere qualche giorno.