CES 2025, Govee presenta la lampada da tavolo con cassa JBL

Al CES 2025 non mancano certamente innovazioni per quel che concerne l’illuminazione smart. Ed allora, uno dei protagonisti sulla scena, ha ben pensato di portare una lampada da tavolo con altoparlante JBL incorporato.

Ad avere avuto l’idea è Govee, noto brand quando si tratta di luci smart per la casa e di cui abbiamo provato di recente la versione 3 della sua retroilluminazione per TV. Per l’occasione, l’azienda ha annunciato il lancio di tre nuovi prodotti: la Govee Table Lamp 2 Pro x Sound by JBL, una nuova Gaming Pixel Light e i Mini Panel.

La prima è quella che porta la collaborazione con JBL. Come lascia intuire lo stesso nome, Govee Table Lamp 2 Pro x Sound by JBL unisce luce e suono in una sola periferica. Si tratta di una lampada smart che unisce funzionalità audio avanzate a un sistema di illuminazione multicolore. Grazie alla capacità di sincronizzare audio e luce, la lampada crea effetti visivi dinamici perfettamente a tempo con la musica preferita dell’utente.

Dotata di 210 LED indipendenti, la lampada offre una gamma di colori vivaci o tonalità di bianco regolabili, dal caldo al freddo. La sua portabilità e la batteria ricaricabile la rendono ideale per ogni ambiente, dalla camera da letto al campeggio.

Gaming Pixel Light

Per i gamer all’ascolto, invece, Govee lancia la Gaming Pixel Light, pannelli luminosi che portano l’arte del pixel in una nuova dimensione. Questo pannello interagisce con il Govee AI Lighting Bot per creare immagini pixelate sul display, regalando un’atmosfera retrò arricchita da musiche in stile 8-bit provenienti da un altoparlante integrato.

La Gaming Pixel Light può essere montata a parete o utilizzata su un tavolo e offre contenuti personalizzabili come aggiornamenti meteo in tempo reale, orologi e persino i calendari delle partite NBA.

Mini Panel Lights

Infine, Govee ha presentato Mini Panel Lights, piccoli pannelli curvi progettati per offrire la massima personalizzazione compatibili con Matter. Ogni pannello è dotato di 15 LED, creando un effetto tridimensionale unico. Questi pannelli possono essere configurati in layout personalizzati con un massimo di 120 unità e vengono venduti in confezioni da 20 pezzi al costo di 120 dollari circa.

Disponibilità

Govee Table Lamp 2 Pro x Sound by JBL e la Gaming Pixel Light saranno disponibili a partire dalla primavera del 2025, mentre i mini pannelli sono già disponibili nel pack da 20 pezzi su Amazon.

