Govee Christmas String Lights 2, la catena di luci con mappatura Smart

Rendete ancora più Smart il vostro Natale acquistando la Govee Christmas String Lights 2, una catena di luci decorative capace di creare un’atmosfera festiva e accogliente, sia all’interno che all’esterno della casa.

Grazie alle oltre 130 modalità preimpostate si può passare rapidamente da scene dedicate al Natale, alla Pasqua, ai Compleanni, e altre festività o occasioni speciali, adattando l’illuminazione a qualsiasi evento.

Fa uso della tecnologia RGBWIC che, attraverso una mappatura intelligente, è in grado di controllare ogni punto luce (nella versione da 20 metri ce ne sono 200) in modo indipendente, creando così effetti unici ed estremamente personalizzati.

Questa speciale catena di luci è in grado di riconoscere voce, testo e immagini, permettendo di creare giochi di luce sorprendenti e originali attraverso le ultime tecnologie di intelligenza artificiale.

Inoltre è compatibile con Matter, perciò oltre a poter essere controllata facilmente si integra con gli altri dispositivi smart presenti in casa, ed è integrato un microfono tramite cui è possibile sincronizzare le luci con la musica sfruttando una delle 10 modalità musicali disponibili che appunto reagiscono al ritmo della musica in riproduzione.

Il controllo delle luci può essere inoltre gestito tramite comandi vocali attraverso Siri, Alexa e l’Assistente Google; in alternativa si può fare tutto anche dallo smartphone tramite l’app Govee Home (gratis per iPhone, Apple Watch e Android).

Queste luci sono certificate IP65, perciò sono sufficientemente impermeabili per poter essere usate per decorare il giardino, il patio o l’albero di Natale. Il filo verde scuro è un altro punto a favore in quanto è facilmente mimetizzabile tra i rami dell’albero o altre decorazioni.

Infine, grazie al rocchetto integrato, è possibile riporre le luci con facilità, evitando grovigli e facilitando l’uso per gli anni successivi.

Dove comprare

Questo prodotto di Govee costa 99,99 € ma al momento è in corso una promozione che porta il prezzo a 79,99 € nella versione lunga 20 metri (ma c’è anche da 30 metri).

Lo trovate in offerta sia su Amazon sia sullo store ufficiale, dove è in corso un doppio-sconto per i nuovi clienti: per il primo ordine infatti l’azienda taglia il prezzo di ulteriori 5 €, perciò vi costa 74,99 €.

Tenete presente che l’azienda ha i magazzini in Europa, perciò la spedizione è veloce e gratuita.

Vi segnaliamo infine che per tutto il mese di Ottobre molti dei prodotti di Govee in vendita sullo store ufficiale sono in sconto del 10% inserendo il codice AFFOCT10 nel carrello prima dell’acquisto.