Addobbi Smart con la catena di lampadine LED Govee multicolore

Se state cercando una catena di luci che si possa controllare e personalizzare col telefonino, date un’occhiata alla Lynx Dream di Govee.

Costruzione

Nella sua versione da 15 metri può essere un buon compromesso tra prezzo, misura e tecnologie, perché è lunga abbastanza per poterci addobbare un balcone, una parte del giardino, una tettoia oppure un gazebo. Lo potete fare tranquillamente perché è certificata IP65 e ha la copertura antisfondamento, quindi resiste bene sia agli sbalzi di temperatura che alle infiltrazioni di acqua e di polvere.

Effetti di luce, controllo e programmazione

Le lampadine sono a LED e tramite l’app Govee Home si possono personalizzare sia nel colore (scegliendo tra 16 milioni di tonalità) che nell’animazione: ci sono 40 diverse scene disponibili, perciò è possibile adattarle in vari contesti, dalle imminenti festività Natalizie ad un compleanno o una festa con amici, o alla semplice illuminazione per una cena tranquilla all’aperto.

Si può anche attivare la modalità di sincronizzazione con la musica, che praticamente modifica gli effetti in base alla sorgente audio – che può essere sia una playlist che un microfono – oppure c’è il timer per l’accensione e lo spegnimento automatici, anche con effetto graduale per accompagnare la fase di addormentamento o per risvegliarsi dolcemente al mattino.

Questo modello di cui vi parliamo è anche compatibile con Amazon Alexa, perciò è possibile controllarne l’accensione e lo spegnimento e gli altri parametri attraverso semplici comandi vocali.

Prezzo e link per l’acquisto

Per quanto riguarda il prezzo, come dicevamo è in linea con quel che offrono: 15 metri a 79,99 € è una spesa giusta per avere un set di luci con questa tecnologia. Vale comunque la pena notare che in questo preciso momento è attivo uno sconto al 38% che taglia il prezzo a 49,99 €. Si tratta di un’offerta lampo quindi è limitata sia nel tempo che nelle scorte.