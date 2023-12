Le tende a LED smart Govee accendono il Natale, e non solo

Govee Curtain Lights sono le strisce a LED che si trasformano praticamente in tende luminose. Non solo riescono ad accendere il Natale grazie alle grafiche personalizzate, ma anche diverse occasioni. Al momento su Amazon si acquistano con un coupon di 20 euro.

Le tende luminose Govee Curtain Lights conferiscono un tocco magico alle feste, e non solo, in grado di trasformare gli spazi in esperienze luminose personalizzate. Con dimensioni di 1,5×2 metri e 520 perle luminose a forma di goccia, queste tende non solo offrono una luminosità intensa ma consentono anche una maggiore densità di pixel, creando così motivi personalizzati. Peraltro, si possono unire fino a tre tende, per creare un unico motivo ancor più grande.

Grazie ai 5 livelli, le Govee Curtain Lights permettono di personalizzare l’illuminazione in base ai propri gusti e stili, aggiungendo un tocco personale creando disegni unici o caricando immagini e GIF per ottenere una decorazione animata e divertente che si adatti perfettamente al proprio spazio.

Le tende Govee permettono di illuminare le feste o semplicemente le giornate quotidiane con le oltre 86 modalità di scena dinamiche offerte. Supportano anche modalità musica animata che sincronizza le luci con le proprie playlist preferite per creare un’esperienza ancor più coinvolgente. Utilizzando DreamView, è possibile anche sincronizzare le tende con il resto delle luci Govee presenti in casa.

L’installazione è davvero semplice, essendo progettate per adattarsi a qualsiasi spazio. Con opzioni di installazione flessibili, tra cui nastro adesivo, chiodi o ganci inclusi, è possibile posizionare facilmente queste luci nelle camere da letto, sale da gioco, terrazze esterne, soggiorni e molto altro.

Solitamente hanno un listino di 159 euro, ma al momento vengono proposte con 20 euro di sconto, semplicemente cliccando sul coupon presente sulla pagina di vendita Amazon.