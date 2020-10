Greg Joswiak nella pagina web di Apple dedicata ai dirigenti

Apple ha aggiornato la sezione del suo sito web con le informazioni sui dirigenti aggiungendo la biografia di Greg Joswiak, entrato a far parte del team dirigenziale della Mela in veste di Senior Vice President di Worldwide Marketing.

Ad agosto di quest’anno Apple ha annunciato che ‌Phil Schiller‌ è diventato “Apple Fellow”, coronando la sua lunga carriera in Apple iniziata nel 1987. In questo nuovo ruolo, che fa capo direttamente al CEO Tim Cook, Schiller continua a occuparsi di App Store e Apple Events.

Greg (Joz) Joswiak, manager di lunga data della divisione Product Marketing, è entrato a far parte del team dirigenziale come Senior Vice President di Worldwide Marketing.

“Phil ha contribuito a rendere Apple l’azienda che è oggi; il suo contributo è stato vasto, profondo e di grande impatto. In questa nuova veste, continuerà ad essere un partner di pensiero e una guida preziosa, come è sempre stato in tutti gli anni trascorsi in Apple”, aveva spiegato il CEO di Apple Tim Cook. “Joz ha una lunga esperienza di leadership dell’ambito della divisione Product Marketing e questo, oltre a renderlo perfetto per il suo nuovo ruolo, garantirà una transizione fluida in un momento in cui il team è impegnato in molti progetti importanti. Sono entusiasta che l’intero team dirigenziale possa beneficiare della sua collaborazione, delle sue idee e della sua grande energia.”

Joswiak ha assunto il ruolo di Senior Vice President di Worldwide Marketing, la divisione Apple che si occupa di gestione prodotti, marketing, relazioni con gli sviluppatori ricerche di mercato, business management, nonché dei settori Education, Enterprise e marketing internazionale.

Joswiak ha oltre 20 anni di esperienza in ruoli di leadership nell’ambito del product marketing Apple, e negli ultimi quattro anni è stato Vice President of Worldwide Product Marketing. Ha guidato la gestione e il marketing di molti prodotti rivoluzionari, fra cui i primi iPod e iPhone. Ha una laurea in ingegneria informatica conseguita all’università del Michigan.