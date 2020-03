Apple TV+, la prima del film The Banker al Museo nazionale per i diritti civili a Memphis

The Banker ha avuto finalmente il suo debutto: il film discusso di Apple TV+, che avrebbe dovuto essere presentato a fine novembre all’American Film Institute a Los Angeles e successivamente, il 6 dicembre, nelle sale cinematografiche, è stato presentato ufficialmente con una premiere al Museo nazionale per i diritti civili a Memphis. E presto arriverà al cinema e su Apple TV+.

Erano presenti all’evento le star protagoniste della pellicola: Samuel L. Jackson, Anthony Mackie e Nicholas Hoult. Erano presenti anche Jame Erlicht e Zach Van Amburg, responsabili di Worldwide Video di Apple, ed Eddy Cue, vicepresidente senior di Apple per Software e servizi Internet.

“The Banker” racconta le vicende di due imprenditori afroamericani noti per aver cercato di superare, attraverso il loro lavoro, i limiti razziali degli anni ’60. I due uomini d’affari, interpretati da Jackson e Mackie, cercarono di ottenere prestiti immobiliari per la comunità afroamericana a Jim Crow, in Texas.

Per riuscirci hanno assunto un bianco della classe operaia e gli hanno chiesto di fingere di essere il capo del loro impero commerciale, mentre loro si presentavano come un inserviente e un autista. Il film è diretto da George Nolfi (“The Adjustment Bureau”) ed è prodotto da Joe Viertel, scritto da Niceole Levy, George Nolfi, David Lewis Smith e Stan Younger ed è basato su una storia scritta da Brad Kane.

Inizialmente Apple aveva programmato il debutto di The Banker nelle sale per il 6 dicembre 2019, ma l’uscita è stata posticipata. Questa decisione è stata presa da Cupertino mentre esaminava alcuni elementi che avevano destato preoccupazione relativi alla pellicola. The Hollywood Reporter, una pubblicazione specializzata sul mondo dello show business, aveva riportato che sarebbero state rivolte accuse di abuso sessuale contro il figlio di uno degli uomini ritratti nella pellicola da parte di due delle sue sorelle. Bernard Garrett Jr era stato indicato come comproduttore del film e doveva apparire nel tour di presentazione.

Apple distribuirà “The Banker” il 6 marzo nelle sale cinematografiche e approderà su Apple TV + il 20 marzo. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.