Iliad denuncia TIM e Kena per un maxi risarcimento di 71,4 milioni di euro

L’azione legale non è mai stata annunciata dal nuovo operatore ma trapela dai risultati trimestrali TIM: iliad ha denunciato TIM e Kena Mobile per pratiche anticoncorrenziali, richiedendo un maxi risarcimento di ben 71,4 milioni di euro.

L’esistenza di un’azione legale di iliad contro TIM e Kena, operatore mobile virtuale low cost che fa capo a TIM, è emersa nel corso della giornata del 19 maggio, durante la presentazione dei risultati finanziari trimestrali del primo operatore nazionale. Riportiamo qui di seguito la dichiarazione integrale contenuta nel comunicato stampa dei risultati TIM:

«Con atto di citazione notificato nel corso del primo trimestre 2020, Iliad Italia S.p.A. ha convenuto TIM dinanzi al Tribunale di Milano per presunte condotte anticoncorrenziali, adottate anche tramite il marchio Kena Mobile, asseritamente volte ad ostacolarne l’ingresso ed il consolidamento nel mercato della telefonia mobile in Italia, avanzando pretese risarcitorie per almeno 71,4 milioni di euro».

Quindi la cifra di risarcimento richiesta da iliad nella denuncia contro TIM e Kena è indicata come base di partenza. Il nuovo quarto operatore mobile è entrato nel mercato italiano a metà del 2018 registrando subito grande successo e scalpore con piani telefonici per smartphone ricchi di GB, tutto incluso, a prezzi abbordabili, senza costi aggiuntivi né vincoli, il tutto con clausole chiare e trasparenti verso gli utenti, senza rimodulazioni.

Fin da subito i primi tre operatori storici italiani hanno accusato il colpo registrando una forte migrazione di utenti verso iliad. La competizione si è accesa immediatamente con piani e offerte con inclusi più GB a prezzi inferiori, oltre che con la creazione di nuovi operatori mobile virtuali (siglati MVNO) con offerte espressamente anti-iliad. Kena (TIM), Ho (Vodafone) e recentemente anche Very Mobile (Wind Tre) propongono tutti piani da 4,99 euro aperti esclusivamente a chi proviene da iliad.

Nel momento in cui scriviamo non sono ancora emersi dettagli sulle accuse di pratiche anticoncorrenziali rivolte da iliad contro TIM e Kena. Le ipotesi più probabili riguardano possibili intralci e ritardi nelle richieste di portabilità del numero e le aggressive campagne a tappeto, anche con messaggi SMS diretti, esclusivamente mirate ai clienti iliad.

