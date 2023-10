Guerra in Israele e fake news su X, l’UE bacchetta Elon Musk

Un alto funzionario dell’Unione Europea sta mettendo in guardia Elon Musk sulla diffusione di disinformazione su X (Twitter) riguardo alla guerra tra Israele e Hamas. Il Commissario dell’UE Thierry Breton ha inviato a Musk una lettera “urgente” riguardante il modo in cui l’azienda gestisce la disinformazione e le sue responsabilità in base al Digital Services Act.

Sebbene la recente decisione di Musk di rimuovere i titoli dai link condivisi sulla piattaforma abbia reso più difficile trovare notizie, gli utenti verificati hanno anche condiviso clip virali di contenuti non correlati, che fingono di essere scene del conflitto in corso.

“Dopo gli attacchi terroristici perpetrati da Hamas contro Israele, abbiamo indicazioni che la tua piattaforma viene utilizzata per diffondere contenuti illegali e disinformazione nell’UE”, ha scritto Breton nella lettera a Musk:

Ti ricordo che il Digital Services Act stabilisce obblighi molto precisi riguardo alla moderazione dei contenuti

In particolare, Breton ha denunciato la diffusione di “immagini e fatti falsi e manipolati che circolano sulla piattaforma X, come immagini di vecchi conflitti armati non correlati con gli ultimi eventi in Israele o filmati militari che in realtà provengono da videogiochi, il tutto spacciati per contenuti del conflitto in corso.

Lo stesso ha anche evidenziato il cambiamento della politica di interesse pubblico dell’azienda, affermando che il cambiamento ha “lasciato molti utenti europei incerti” su quale tipo di contenuto la piattaforma permetta di pubblicare.

Breton ha anche suggerito che X non stia rispondendo adeguatamente alle richieste di gestire “contenuti potenzialmente illegali” sulla sua piattaforma:

Quando ricevi segnalazioni di contenuti illegali nell’UE, devi essere tempestivo, diligente e obiettivo nell’agire e rimuovere i contenuti pertinenti quando necessario. Abbiamo, da fonti qualificate, segnalazioni di contenuti potenzialmente illegali che circolano sul tuo servizio nonostante le segnalazioni dalle autorità competenti

La risposta di Elon Musk

Musk ha risposto su X:

La nostra politica è che tutto sia open source e trasparente, un approccio che so che l’UE sostiene. Per favore, elenca le violazioni alle quali fai riferimento su X, in modo che il pubblico possa vederle

L’azienda, che ha recentemente rimosso il suo strumento di segnalazione della disinformazione e ridotto i team di sicurezza incaricati di gestire la disinformazione, ha indicato il suo strumento di fact-checking basato sulla partecipazione degli utenti, Community Notes, come il suo principale modo di affrontare il problema della disinformazione.

In un aggiornamento pubblicato poco dopo che Breton ha condiviso la lettera, l’azienda ha dichiarato che negli ultimi tre giorni sono stati creati “oltre 500 note uniche”, tra cui note che affrontano “video falsi realizzati con simulatori di giochi” e altri filmati “fuori contesto” e “non correlati”.

X ha aggiunto di essere “attivamente al lavoro” su modifiche “che aiuteranno a mostrare automaticamente note su un numero ancora maggiore di post con video e immagini corrispondenti” e di “ampliare” le notifiche per le persone che in precedenza si sono interessate a contenuti successivamente verificati come falsi. L’azienda non ha specificato quanti utenti hanno ricevuto tali notifiche.

Non è la prima volta che funzionari dell’Unione Europea sollevano preoccupazioni sul livello di disinformazione su X. Un rapporto dell’UE dello scorso mese ha rilevato che X aveva la più alta prevalenza di disinformazione. Ricordiamo che in base al Digital Services Act, aziende come X sono tenute a divulgare dettagli sul modo in cui gestiscono la disinformazione.

