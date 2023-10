PS5 Slim, PlayStation 5 più piccola e modulare arriva a novembre

Sony ha annunciato nuovi modelli di PlayStation 5 che probabilmente saranno chiamati PS5 Slim. Il nuovo modello ha la stessa potenza dell’attuale in vendita, ma ha un fattore di forma più piccolo con un’unità disco ottico rimovibile e un SSD da 1TB.

L’unità disco rimovibile del nuovo modello rende, di fatto, la console modulare perché sarà possibile acquistare la Digital Edition e cambiare idea in seguito, aggiungendo essenzialmente l’unità disco ottico come un accessorio modulare.

“Per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei giocatori, i nostri team di ingegneria e design hanno collaborato su un nuovo fattore di forma che offre una maggiore scelta e flessibilità”, ha scritto Sony nel suo post di annuncio sul blog:

Le stesse caratteristiche tecnologiche che rendono PS5 la migliore console per giocare sono racchiuse in un fattore di forma più piccolo, insieme a un’unità disco Ultra HD Blu-ray rimovibile e un SSD da 1TB per una maggiore memoria interna

Le nuove misure di Ps5 Slim

Sony afferma che la nuova PS5 ha un volume inferiore del 30%, ed il suo peso è inferiore del 18% e del 24% rispetto all’originale, a seconda della versione disco o digital. Il nuovo design utilizza quattro pannelli di copertura§: quello superiore è lucido mentre i lati sono opachi.

Entrambi i modelli includono un supporto orizzontale, mentre un supporto verticale “compatibile con tutti i modelli di PS5” sarà venduto separatamente al costo di 30 euro.

In cambio della flessibilità di “acquistare ora, aggiungere un’unità disco successivamente”, il nuovo modello di PS5 ha un prezzo di ingresso più alto, con la Digital Edition che costerà 449 euro, mentre la versione disco avrà un costo di 549 euro.

Le nuove PS5 inizieranno a essere spedite a novembre negli Stati Uniti presso alcuni rivenditori selezionati, e Sony afferma che verranno distribuite a livello globale nei mesi successivi. L’azienda ha, inoltre, specificato anche che una volta esaurito il modello attuale di PS5, la sua produzione sarà interrotta.

Tutte le immagini di questo articolo sono di Sony: design e specifiche potrebbero cambiare. Lo stand – sostegno verticale è venduto separatamente. Recentemente Sony ha portato il suo servizio di acquisto e noleggio film in streaming in alta qualità su PS4 e PS5 con 100 titoli gratis per gli abbonati Premium.

Per tutte le notizie sul mondo di PS5 il link da seguire è direttamente questo. Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di accessibilità è possibile partire da questa pagina.