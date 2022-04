Le cuffie Sony WH-1000XM5 con ANC in arrivo con un nuovo design

Dalla loro uscita nel 2020, le WH-1000XM4 di Sony sono sempre state – a detta degli addetti ai lavori – tra le migliori cuffie Bluetooth da acquistare, per merito dell’autonomia e delle eccellenti capacità di cancellazione del rumore. Ora sembra che l’azienda abbia in programma un sostanziale aggiornamento.

In una fuga di notizie individuata da Gizmodo, la pubblicazione TechnikNews ha condiviso dettagli su cosa aspettarsi dal modello WH-1000XM5. Secondo quanto riferito, le prossime cuffie di punta con ANC di Sony avranno una durata della batteria fino a 40 ore. Se vero, si tratterebbe di un miglioramento significativo rispetto alle già impressionanti 30 ore che si ottengono con una singola carica dall’XM4. Ancora, secondo quanto si apprende, caricare il nuovo modello tramite USB-C richiederà circa tre ore e mezza, o circa 30 minuti in più rispetto all’XM4. Si dice anche che il nuovo modello presenti un chip di elaborazione aggiuntivo per ANC e un nuovo set di driver.

Inoltre, come si può apprezzare dai rendering condivisi da TechnikNews, la differenza più notevole tra il WH-1000XM4 e il suo presunto successore è un design completamente nuovo. Sembra che queste XM5 non si piegheranno come le attuali cuffie Bluetooth di punta di Sony, ma saranno dotate di più imbottitura sui padiglioni auricolari e una fascia più leggera.

Molti utenti amano il WH4 per il loro comfort e sarà interessante vedere se il design del nuovo modello renderà queste cuffie ancora più facili da indossare durante lunghe sessioni di ascolto.

TechnikNews non ha riferito nulla sulla possibile data di uscita o sui prezzi per il nuovo modello. Ad oggi, il modello attuale si trova a meno di 300 euro su Amazon. Da notare che l’attuale WF-1000XM4 di Sony hanno avuto un listino superiore al diretto predecessore a causa dell’aggiunta di funzionalità, come la ricarica Qi e il supporto LDAC.