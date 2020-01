Haylou LS01, lo smartwatch superleggero che sembra un Apple Watch

Lo smartwatch dei vostri sogni è superleggero, ha una batteria che dura settimane, assomiglia esteticamente ad un Apple Watch ma costa pochissimo? Allora non fatevi sfuggire l’offerta lampo su Haylou LS01, attualmente in promozione a soli 24,99 euro.

Innanzitutto: è leggero perché pesa 34 grammi cinturino compreso, in pratica messo al polso ci si dimentica di averlo. Poi la batteria, dicevamo che dura settimane: il produttore promette ben 10 giorni di autonomia con il cardiofrequenzimetro attivo ventiquattr’ore su ventiquattro, oppure fino a 14 giorni con un uso medio giornaliero che comprende 30 minuti di corsa, chiamate, messaggi, notifiche e la visualizzazione dell’ora per un massimo di 150 volte al giorno.

Assomiglia ad Apple Watch perché lo schermo ha la forma quadrata: si tratta di un pannello TFT LCD da 1.3” con risoluzione 240 x 240 pixel, e poi la cassa è in alluminio spazzolato da 40.9 millimetri. Completa il tutto il cinturino in silicone da 26.3 millimetri.

Ma le caratteristiche tecniche di Haylou LS01 non si fermano certo qui. Lo schermo ha una luminosità tale da consentire una facile consultazione anche all’aperto e in pieno sole, è certificato IP68 quindi resiste a polvere ed immersioni in acqua fino a un metro di profondità per trenta minuti, si collega allo smartphone via Bluetooth 4.2 e i dati raccolti si consultano più facilmente tramite l’app abbinata, inoltre funziona con tutti i dispositivi Android 4.4 e superiori oppure iOS 8 e successivi.

Per quanto riguarda il resto, chiaramente ha tutte le funzioni che posseggono gli smartwatch concorrenti, quindi gestione delle notifiche dello smartphone dal polso, monitoraggio della qualità del sonno e dell’attività sportiva. A tal proposito, è in grado di riconoscere e tenere traccia di nove sport diversi, ovvero: camminata, corsa, trekking, bicicletta, corsa su tappeto, fitness, arrampicata, spinning e yoga.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo è al momento in offerta lampo su Cafago a soli 24,99 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.