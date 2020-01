IBM mantiene il record da 27 anni: 9.262 brevetti conseguiti nel 2019

Da oltre un quarto di secolo IBM lavora nell’innovazione tecnologica volta a migliorare non solo il modo in cui lavoriamo, ma anche quello in cui viviamo. La multinazionale ha da poco annunciato un nuovo importante traguardo: i 9.262 brevetti conseguiti nel corso del 2019, record per il ventisettesimo anno consecutivo.

Dietro questo risultato c’è il lavoro di 8.500 inventori che operano in 45 diversi Stati americani e in altri 54 paesi, contribuendo in modo significativo al percorso compiuto dall’azienda a favore del progresso dell’intera società. In Italia i brevetti registrati ammontano a 86.

Quasi la metà dei brevetti conseguiti nel 2019 sono direttamente connessi alla crescita di quattro aree. Prima tra tutte quella correlata all’intelligenza artificiale: nel corso dell’anno da poco concluso, IBM ha infatti brevettato nuovi algoritmi AI che possono “leggere tra le righe” per scoprire i significati e le emozioni di un testo o un discorso.

Nel 2020 questi brevetti permetteranno ad IBM di fare nuove scoperte nell’elaborazione del linguaggio naturale – inclusa la combinazione del riconoscimento di schemi con ragionamenti semantici – che consentirà alle aziende di utilizzare al meglio gli strumenti di PNL ottimizzando l’impiego di risorse – come tempo e dati – e riducendo le necessità di supervisione.

Altra area che ha contribuito al raggiungimento del traguardo è quella che riguarda la Blockchain, con un focus particolare sulla sicurezza. Una delle tecniche brevettate da IBM di fatto contribuisce ad aumentare la resistenza contro i “replay attacks”, eventi nei quali gli hacker copiano e utilizzano informazioni all’interno di transazioni esistenti su reti Blockchain per effettuarne altre non autorizzate.

Terza di questa serie è l’area denominata Cloud e sicurezza: IBM ha conseguito un brevetto su un metodo capace di gestire congiuntamente piattaforme cloud e non cloud. In questo contesto, i ricercatori stanno continuando a studiare l’area della crittografia omomorfa al fine di migliorare ulteriormente la protezione dei dati sensibili.

Quantum computing è l’ultima delle quattro aree con il maggior numero di brevetti IBM. Le innovazioni sviluppate nel 2019 in questo ambito includono un metodo in grado di ridimensionare un computer quantistico per supportare qubit aggiuntivi, oltre a consentire un approccio innovativo per la simulazione di molecole.

Nel contempo, IBM è entrata a far parte di LOT Network, un’organizzazione senza scopo di lucro nata negli Stati Uniti con l’obiettivo di contrastare le entità di rivendicazione di brevetti (le cosiddette Patent Assertion Entities) o “patent troll”, realtà che basano la propria attività sull’acquisto generalizzato e indiscriminato del maggior numero possibile di brevetti, senza il vero intento di produrre o innovare, per ottenerne le royalty.

La scelta di IBM di aderire al network, in seguito all’acquisizione di Red Hat, estende i benefici derivanti dall’unione delle due aziende per i clienti e le comunità open source e rappresenta un ulteriore passo avanti nella promozione dell’innovazione, assicurando l’utilizzo dei brevetti nella maniera più appropriata.

