Haylou Solar Plus RT3 è l’orologio smart che trasforma lo stile di vita, solo 43 euro

Nel mondo degli orologi smart, l’Haylou Solar Plus RT3 si distingue per la sua combinazione di funzionalità avanzate, design elegante e resistenza. Con una vasta gamma di opzioni e un display AMOLED da 1.43 pollici, questo dispositivo promette di migliorare il benessere fisico e mentale di chi lo indossa, con un prezzo davvero competitivo di 43 euro.

Il grande schermo rotondo AMOLED da 1.43 pollici con una risoluzione di 466×466 pixel offre un’esperienza visiva di qualità. La chiarezza e la precisione delle informazioni visualizzate a schermo consentono di tenere sotto controllo ogni dettaglio, sempre e ovunque.

L’Haylou Solar Plus RT3 non è solo funzionale, ma anche esteticamente apprezzabile. La cornice in metallo con finitura opaca non solo ne migliorano l’aspetto ma rendono anche l’orologio resistente alla corrosione e all’usura. Con due pulsanti e una corona rotante, l’orologio si presenta come un accessorio elegante e pratico.

L’utente potrà scegliere tra oltre 100 quadranti personalizzabili per esprimere il proprio stile. Con vari temi disponibili tramite l’app, l’orologio potrà adattarsi alle proprie preferenze personali.

La funzione di chiamata Bluetooth consente di rispondere alle chiamate sollevando semplicemente il polso, liberando le mani durante allenamenti o attività quotidiane. Il display sempre attivo garantisce che si possa controllare l’ora, la batteria, i passi e i messaggi in qualsiasi momento.

Con 105 modalità sportive, Haylou Solar Plus RT3 è il compagno perfetto per ogni tipo di allenamento. Gode anche di certificazione IP68, dunque è resistente all’acqua, permettendo di indossarlo anche durante attività acquatiche. La durata della batteria di 7 giorni in modalità d’uso quotidiano e fino a 20 giorni in totale conferisce un vantaggio in termini di autonomia.

Potete acquistare questo smartwatch in offerta direttamente a questo indirizzo a poco più di 40 euro.