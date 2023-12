KORG LP-380 è il piano digitale che si collega a iPad e iPhone

Un buon pianoforte, anche se lo si compra di seconda mano, costa sempre diverse migliaia di Euro. Il KORG LP-380 è un buon compromesso perché essendo digitale non ha bisogno della tradizionale struttura meccanica (che fa lievitare il prezzo) ma allo stesso tempo gode di una eccellente tastiera con tasti pesati e di una struttura di design che lo rende un ottimo complemento d’arredo quando non lo si suona.

Se ve ne parliamo tra queste pagine è perché si può collegare ad un iPhone o un iPad per registrarsi in HD e studiare con spartiti sincronizzati o per ampliarne caratteristiche e funzioni.

Com’è fatto

Partiamo innanzitutto dall’estetica: come dicevamo la struttura, semplice e lineare, si adatta ad ogni ambiente e arredamento, grazie anche ai soli 26 centimetri di profondità che lo rendono sottile quanto basta per essere inserito anche negli spazi abitativi più stretti.

Il copritastiera è realizzato in legno, è piatto sulla parte superiore – il che lo rende ancora più elegante e lineare quando chiuso – e utilizza un particolare meccanismo per la chiusura progressiva in sicurezza.

Ci sono inoltre i tre pedali tipici del pianoforte acustico da concerto, con tanto di supporto della funzione “mezzo pedale” sui pedali Damper e Soft.

La tastiera

Uno dei punti forti è la tastiera: è la rinomata 88 tasti Real Weighted Hammer Action 3, con la pesatura dei martelli differenziata che permette di riprodurre la stessa sensazione tattile della meccanica di un vero pianoforte da concerto.

Gode inoltre di un’ottima risposta nell’esecuzione dei ribattuti, ciò significa che si possono eseguire i passaggi più veloci senza compromettere l’espressività e la fluidità dell’esecuzione.

Interessante poi la funzione Key Touch Control, tramite cui si può selezionare una delle tre diverse curve di dinamica, adattando così lo strumento alla tecnica esecutiva personale e rendere possibili un’ampia gamma di sfumature espressive.

Digitalmente parlando

Usa un generatore Stereo PCM con polifonia 120 voci e un totale di 30 timbri, con effetti riverbero e chorus inclusi. In questo l’azienda ha riposto un’attenzione particolare, realizzando un prodotto capace di riprodurre fedelmente le variazioni dinamico-timbriche tipiche di questi strumenti (pensate che genera anche i rumori tipici caratteristici causati dal rilascio dei tasti).

Sono disponibili 6 variazioni timbriche, che comprendono i suoni più tipici usati nella musica pop e Soul degli anni ’60 e ’70, e ci sono alcune utili funzioni come la Layer per sovrapporre due suoni, e la Partner che divide la tastiera in due parti (sinistra e destra) consentendo a due esecutori l’uso delle stesse altezze musicali sulla tastiera, il che è particolarmente comodo ad esempio per un insegnante.

Per farvi un’idea dei suoni e della qualità potete ascoltare alcuni sample che KORG ha pubblicato su SoundCloud (qui).

Il metronomo è integrato, quindi per studiare ed esercitarsi non c’è bisogno di usare o acquistarne uno a parte, e chiaramente non serve neppure amplificarlo (a meno di non desiderare maggiore potenza o un controllo più raffinato delle frequenze) perché incorpora 2 speaker da 22 Watt ciascuno che sono già più che sufficienti per intrattenere gli ospiti o semplicemente godersi della sana musica fatta in casa.

Secondo la scheda tecnica infatti sono in grado di riprodurre i suoni di piano «con fedeltà e ricchezza timbrica, restituendo tutta la dinamica dello strumento reale, con bassi profondi e acuti brillanti». Questo grazie anche al loro posizionamento, all’interno del mobile, che aggiunge al suono una profondità e una risonanza più naturale creando la sensazione che il suono si propaghi da tutto lo strumento (come appunto il tradizionale pianoforte).

L’app

Per l’alimentazione c’è l’adattatore AC da 19 V, e come dicevamo in apertura è possibile collegarlo via USB ad un computer o all’iPhone e all’iPad con apposito adattatore USB-C / Lightning e a quel punto beneficiare di una serie di software per registrarsi in alta qualità senza bisogno di schede audio esterne.

A quel punto la tastiera del piano diventa anche un controller MIDI per DAW: la stessa Korg mette a disposizione alcune sue app per iPhone e iPad, come la KORG Gadget 2 Le per la registrazione e la KORG Module per aggiungere nuovi suoni al pianoforte.

A tal proposito vi consigliamo di farvi un giro sulla pagina KORG Software Bundle del sito ufficiale per approfondire l’argomento.

Disponibilità e prezzo

Il piano digitale KORG LP-380 è disponibile in quattro varianti di colore (bianco, nero, palissandro e palissandro scuro), costa 909 € e lo potete comprare anche su Amazon: nel momento in cui scriviamo proprio qui lo trovate scontato a 745 €.