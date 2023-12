I migliori libri di Natale dedicati a bambini e ragazzi

Leggere è bellissimo, lo avrete capito. È il senso di questa tradizione dei migliori libri di Macity. Ma quando è il momento giusto per iniziare a leggere? La risposta ci attanaglia da sempre ma la risposta è molto semplice: non c’è un momento giusto, perché qualsiasi momento è quello buono. Anche e soprattutto le feste.

Grazie al dono, all’idea di regalo, durante una festa anche un libro può diventare speciale e una occasione per far leggere bambini e bambine, ragazze e ragazzi. Quindi, coraggio: sfruttiamo l’occasione. E vediamo cosa possiamo regalare ai più piccoli per fargli scoprire il mondo della lettura. Anche se, non dimentichiamolo mai, non è veramente Natale se non ci si circonda di libri che parlano di Natale.

Il maialino di Natale

Cominciamo subito con l’autrice più amata dai ragazzi che si è dedicata anche ai libri per l’infanzia, dagli otto anni in su. Cioè J.K. Rowling, la “mamma” di Harry Potter. La storia: Jack adora il suo maialino di pezza, Mimalino, detto Lino. È sempre lì per lui, nei giorni belli e in quelli brutti. Una vigilia di Natale, però, succede una cosa terribile: Lino si perde. Ma la vigilia di Natale è il giorno dei miracoli e delle cause perse, è la notte in cui tutto può prendere vita, anche i giocattoli.

Jack e il suo nuovo pupazzo, il Maialino di Natale (fastidioso sostituto fresco di negozio), si imbarcano in un piano audace. Insieme intraprenderanno un viaggio mozzafiato nella Terra dei Perduti, dove ‒ con l’aiuto di un portapranzo parlante, di una bussola coraggiosa e di un essere alato di nome Speranza ‒ cercheranno di salvare il miglior amico che Jack abbia mai avuto dal terribile Perdente: un mostro fatto di rottami che divora ogni cosa.

Lettere a Babbo Natale

Un grande maestro dell’avventura fantastica, J.R.R. Tolkien, il papà degli Hobbit, degli elfi, dei nani e delle altre creature che riempiono il suo mondo di fantasia, qui ripropone una storia completamente diversa, molto più personale.

Ogni dicembre ai figli di J.R.R. Tolkien arrivava una busta affrancata dal Polo Nord. All’interno, una lettera dalla calligrafia filiforme e uno splendido disegno colorato. Erano le lettere scritte da Babbo Natale, che narravano straordinari racconti della vita al Polo Nord: le renne che si sono liberate sparpagliando i regali dappertutto; l’Orso Bianco combinaguai che si è arrampicato sul palo del Polo Nord ed è caduto dal tetto direttamente nella sala da pranzo di Babbo Natale; la Luna rottasi in quattro pezzi e l’Uomo che ci abitava caduto nel retro del giardino; le guerre con le moleste orde di goblin che vivono nei sotterranei della casa!

Dalla prima lettera scritta al figlio maggiore di Tolkien nel 1920 all’ultima, toccante, del 1943, per la figlia, questo libro raccoglie tutte quelle lettere e tutti quei disegni bellissimi in una unica edizione.

Winston e l’avventura di Natale

Una storia delle feste scritta da Alex T. Smith, molto bella e ben illustrata, per bambine e bambini dai sette anni. È la vigilia di Natale. Il topolino Winston corre lungo le strade coperte di neve alla ricerca di un riparo, quando si imbatte in una busta. È perfetta! Un bel sacco a pelo di carta in cui infilarsi per la notte. Ma quella non è una busta qualsiasi, è indirizzata a Babbo Natale! L’avrà persa il postino svuotando la cassetta delle lettere, e un bambino domani si sveglierà senza doni sotto l’albero, pensa Winston. Non può permetterlo, Babbo Natale deve ricevere quella lettera! Il topolino si mette subito in marcia per la sua missione: direzione Polo Nord. Ma dove si trova, esattamente, il Polo Nord? Un racconto da leggere giorno per giorno, accompagnato da illustrazioni piene di magia e da attività da fare in famiglia, aspettando il Natale.

Il Palazzo delle Porte Magiche: Libro di fantasia per bambini

Un gran bel libro scritto dalla nostra Melissa Lenci dedicato a bambine e bambini dai 9 ai 12 anni. È la storia del principe Ameris e della principessa Alma nella loro avventura emozionante: costretti a lasciare il loro castello a causa di un vile attacco da parte di una strega crudele, i due giovani si trovano proiettati in mondi fantastici e sconosciuti, ognuno con il suo fascino unico e misterioso. Il cuore del mistero risiede nel palazzo stesso della strega.

Durante il loro viaggio, Ameris e Alma incontrano personaggi sorprendenti e affrontano prove di coraggio, mentre cercano di raggiungere il palazzo e svelarne i segreti nascosti.

Il mistero della casa viaggiante

Michele Soler ci regala una avventura emozionate che tocca avventura, amicizia e magia, per bambini dai 7 ai 13 anni. Un’opera innovativa. Il libro infatti è molto più di una semplice lettura; è un’esperienza magica che i bambini adoreranno. Ispirerà la loro immaginazione e li avvicinerà a valori importanti come l’amicizia, il coraggio e la determinazione.

I giovani lettori saranno conquistati dai personaggi coraggiosi e dalla trama avvincente, un viaggio indimenticabile tra realtà e fantasia li attende che lascerà un messaggio di positività e amicizia. La bellezza di questo libro sta nella sua versatilità. I bambini potranno immergersi nella lettura in completa autonomia, lasciandosi trasportare dal mondo magico e coinvolgente. Allo stesso tempo, la storia è perfetta per essere letta insieme a un adulto, creando momenti speciali.

Crocodilo

È una storia russa molto bella, scritta da Kornej Cukovskij e illustrata da Lücie Mullerová, che parla di avventure meravigliose e fatate, adatte a bambini di sei anni e più.

Un coccodrillo di passaggio a Leningrado scopre tre cose terribili: nello zoo i suoi simili vivono reclusi, la gente per strada si prende gioco di lui e un bambino lo sfida. Tornato a casa, pieno di regali per tutti, racconta la sua brutta esperienza e decide di tornare in Russia per ridare la libertà a tutti gli animali e per punire gli uomini per la loro cattiveria.

Comincia così un’esilarante quanto durissima lotta, con rapimenti di bambine e scambi di prigionieri, fra i due eserciti, guidati rispettivamente dal bambino Vania e dal Crocodilo. Un classico della letteratura russa per l’infanzia accompagnato dalle coloratissime immagini di Lücie Mullerová, con la traduzione di Daniela Almansi

Il segreto di Artica

Opera della scrittrice Viola Marchesi, è una avventura meravigliosa per ragazzi dai 12 anni in su. Un fantasy che parla di natura, avventura, magia, famiglia, amicizia, animali, crescere, diversità. Qual è la storia? È presto detta.

Nordica è una città-stato ipertecnologica. I suoi abitanti portano un bracciale che li assiste in ogni aspetto della vita e li mantiene sempre connessi alla rete Pandora. Tutto è perfettamente controllato e scandito, e i cittadini devono solo preoccuparsi di migliorare il proprio punteggio-vita per ottenere ricompense da colui che governa Nordica, l’Onnipresente, un uomo che ha rinunciato al proprio corpo per vivere all’interno della rete. Per Lena tutto sembra andare per il verso giusto: è una ragazza felice, è il capitano di una forte squadra di hockey e sta per entrare in una prestigiosa scuola.

La sua vita, però, viene sconvolta quando scopre di avere l’aura, un’energia che ostacola Pandora e che l’Onnipresente vuole a tutti i costi eliminare. Ma prima di arrivare all’Istituto Speciale dove le verrà tolta, Lena viene salvata da una volpe bianca e portata su Artica, un’isola che gli abitanti di Nordica credono disabitata e che invece ospita un insieme di popoli resi straordinari dalla loro diversità, capaci, proprio grazie all’aura, di vivere in armonia con la natura e di sfruttare poteri unici.

La scoperta stravolge le convinzioni di Lena, ma si tratta solo dell’inizio di una grande e inaspettata avventura. Con l’aiuto del coraggioso Kit, sarà coinvolta in una lotta contro il tempo per fermare l’implacabile Spettro che minaccia la sua vita e l’esistenza stessa di Artica. Una storia avvincente che, come nelle migliori opere fantasy, rispecchia con lucidità e passione i problemi e le sfide della società contemporanea.

La casa del contrabbandiere

Storia avvincente di Annet Huizing per ragazze e ragazzi dai 12 anni in su. La storia: perché nessuno ha mai detto a Ole che aveva un nonno? E perché gli viene svelato solo ora che è morto? Suo padre si limita a dirgli che era un uomo terribile, ma quali segreti nasconde il loro rapporto? Per Ole il passato rivive quando è costretto a trasferirsi insieme al padre nella vecchia casa del nonno, al confine tra Olanda e Belgio, in attesa di riuscire a venderla.

In questa zona di frontiera negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso si combatté un’aspra guerra a causa del contrabbando di burro. Ole è incuriosito e interessato a saperne di più finché scopre come la Storia con la s maiuscola si intreccia inesorabilmente alla storia della sua famiglia. E niente sarà come prima.

Il grande libro dei fantasmi di Natale

Una storia scritta da una collezione diversa di autori raccolti per dare una profondità un po’ horror a Natale, adatta a giovani lettori adolescenti. Ci sono 60 storie scritte, tra gli altri, da autori del calibro di Joyce, Lovecraft, Jerome, Carroll, Barrie, Alcott, Hawthorne e tanti altri.

Nell’epoca vittoriana era tradizione che, sotto Natale, i periodici più diffusi pubblicassero racconti di fantasmi, se non proprio dell’orrore, ben lontani dalla tranquillizzante atmosfera del “Canto di Natale” dickensiano. Erano amatissimi dai lettori che volevano unire ai brividi del freddo quelli della paura e trascorrere momenti di lettura solitaria o in famiglia accanto al caminetto. Erano scritti da autori poco sconosciuti, quando non anonimi, ma anche le grandi firme letterarie si sono cimentate nel genere.

Il grande libro dei gialli di Natale

Un’altra antologia che raccoglie una serie di racconti di Natale per adolescenti e più. Dentro, i grandi del giallo di sempre. Da Agatha Christie a Ellery Queen, fino ad Arthur Conan Doyle, ma anche Ed McBain o R.L. Stevenson e tantissimi altri, i più grandi giallisti (e non solo) si sono misurati volentieri con il tema natalizio, in tante declinazioni diverse.

Questo volume, dalla veste editoriale preziosa ed elegante, ne raccoglie decine, per esplorare le diverse sfumature della festa più amata, da quelle tradizionali a quelle insolite e divertenti, fino a quelle più sconcertanti e spaventose, e persino vagamente trash.

La Bugia di Natale

Non sarebbe una lista di libri di Macity se non ci fossero un po’ di libri che vanno oltre il mandato iniziale. E qui infatti troviamo qualcosa di particolare, pubblicato dall’editore Multiplayer e oggi disponibile solo su Kindle (ma sulle bancarelle digitali trova anche l’usato cartaceo) che è di un autore sorprendente e ben noto per la sua capacità di rimettere assieme, mescolandole, storie e periodo diversi.

Seth Grahame-Smith, dopo aver trasformato Ambramo Lincoln in un cacciatore di vampiri e Orgoglio e pregiudizio in una zombie-story, è pronto a tornare con un nuovo romanzo che racconterà la vera storia dei Re Magi! Seth Grahame-Smith ci conduce infatti nel primo secolo dopo Cristo quando il mondo è dominato dall’imperatore Cesare Augusto ed Erode il Grande, un re fantoccio corrotto e assassino, spadroneggia in Galilea. Ma il loro potere è messo in pericolo dal cinico e feroce Balthazar, che ha giurato vendetta contro tutti i romani diventando il leggendario “Fantasma di Antiochia”, flagello dell’impero.

Sfuggito all’ennesima condanna a morte, si ritrova davanti a una povera mangiatoia alle porte di Betlemme insieme a due improbabili compagni di viaggio. L’incontro con una giovane ragazza chiamata Maria, il suo devoto compagno Giuseppe e il loro figlio appena nato, cambierà per sempre il destino di Balthazar. E anche se il tempo delle grandi inondazioni e delle creature magiche è finito, la lotta fra il bene e il male continua.

È l’inizio di un’avventura che li vedrà combattere contro eserciti nemici, scontrarsi con forze occulte, fronteggiare morti che si risvegliano e assistere a incredibili miracoli; nel tentativo di salvare un bambino davvero speciale e nella disperata speranza di ritrovare un pendente misteriosamente scomparso.

Una rivisitazione notevole, ovviamente per chi non è troppo intransigente su una vicenda biblica ed ha un minimo di apertura mentale per apprezzare la storia alternativa.

Canto di Natale

Una raccolta di libri sul Natale non potrebbe essere completa senza quello che forse è uno dei più importanti autori al mondo che si siano cimentati con questo tema, cioè Charles Dickens. Questa è una lettura adatta per bambini dagli otto anni in su.

Tintinnare di monete e frusciare di banconote: solo a questo pensa il vecchio e avaro Ebenezer Scrooge. Ma tutto cambia nella magica e spaventosa notte di Natale quando Scrooge riceve la visita di tre spiriti che lo costringono ad aprire finalmente gli occhi. E il cuore. La più celebre storia di Natale, toccante parabola fantastica di Charles Dickens, in un volume illustrato da Iacopo Bruno.

