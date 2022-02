HBO Max arriva in 15 stati in Europa ma non in Italia

Per gli appassionati di serie TV e contenuti in streaming HBO Max non ha bisogno di presentazioni perché è il servizio che ha scatenato il tormentone de Il Trono di Spade: la buona notizia è che la tanto attesa espansione geografica in Europa inizierà dal mese di marzo in 15 nuovi stati, come segnala Reuters: la brutta notizia purtroppo è che HBO Max non arriva ancora in Italia.

A differenza dei concorrenti più agguerriti su questo fronte, il piano di espansione di WarnerMedia per HBO Max è stato finora molto più lento, con l’obiettivo di essere presente in 190 regioni entro il 2026. Ecco l’elenco degli stati che riceveranno HBO Max in Europa a partire dal’8 marzo: Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia.

I grandi assenti sono tre: Italia, Germania e anche il Regno Unito, questo perché alcuni dei film e delle serie TV più gettonati al momento sono ceduti in licenza per essere inclusi nel catalogo di Sky. Sembra che HBO Max arriverà in Italia, Germania e UK il prossimo anno, anche se la scadenza delle licenze per alcuni show di punta, tra cui Succession ed Euphoria terminerà nel 2024.

Con il lancio in arrivo HBO Max sarà presente in totale in 61 nazioni tra Americhe ed Europa: più avanti sempre nel corso di quest’anno saranno aggiunte altre sei nazioni in Europa, tra cui Grecia e Turchia. L’ottima notizia riguarda infine il prezzo scontato per gli utenti in Portogallo ed Europa dell’Est. HBO Max sarà proposto a 5,99 euro al mese, ma chi è già abbonato a HBO e i nuovi clienti che si iscriveranno a marzo per HBO Max otterranno uno sconto a vita del 33%, portando il costo mensile a solamente 3,99 €.

L’intensificarsi della concorrenza è una ottima notizia per gli appassionati, più contenuti e prezzi bassi, forse meno per le società coinvolte, anche per Apple TV+ che propone un catalogo curato ma molto più limitato rispetto ai concorrenti.

