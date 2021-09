HBO Max, lo streaming del Trono di Spade arriva in Europa

Altro giro altra corsa nel mondo delle piattaforme di streaming video: HBO Max sta arrivando in Europa, anche se inizialmente solo in sei Paesi. A giugno, il servizio di streaming è finalmente diventato disponibile al di fuori degli Stati Uniti e si è esteso a 39 territori in America Latina e Caraibi.

Adesso, la piattaforma di proprietà di WarnerMedia prepara il suo debutto in Europa il 26 ottobre, a partire da sei paesi, e in particolare: Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Spagna e Andorra.

Come parte dell’implementazione graduale del servizio, l’anno prossimo si aggiungeranno altre 14 regioni europee, ovvero Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia. WarnerMedia sta anche pianificando lanci in più territori per il 2022, anche se per il momento non ha ancora precisato se renderà disponibile il servizio di streaming in altri continenti.

Johannes Larcher, capo di HBO Max International, ha dichiarato:

Questo è un momento storico in quanto HBO Max sbarca in Europa. I film e le serie WarnerMedia come Harry Potter, Game of Thrones e The Big Bang Theory sono divorati con passione dai fan di tutta Europa e HBO Max è stato creato per fornire loro la massima esperienza di visualizzazione intuitiva e pratica per guardarli insieme a una vasta gamma di altri fantastici titoli

HBO Max offre in genere due tipi di piani: Standard e Mobile. Negli Stati Uniti esiste anche un livello supportato da pubblicità che costa 10 dollari al mese, anziché 15 dollari. Come sempre, i prezzi dei suoi abbonamenti in Europa varieranno in base alla regione, anche se probabilmente si aggireranno su quelli USA. WarnerMedia rivelerà maggiori dettagli, inclusi i prezzi del servizio HBO Max e l’offerta di contenuti in Europa, in un evento di lancio virtuale a ottobre.