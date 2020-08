Cuffie over-ear per bambini con limitatore per il volume a soli 9,99 euro

Se volete comprare un buon paio di cuffie over-ear ai vostri figli o ai vostri nipoti optate per le Mpow CH6 Pro, al momento scontate con un codice a metà prezzo.

La peculiarità di queste cuffie risiede nella possibilità di condivisione della fonte attraverso il collegamento via cavo. La cuffia presenta cioè due prese jack audio da 3,5 millimetri, ciascuna incassata sul fondo dei due padiglioni, alle quali si può inserire un cavetto per collegare tra loro due o più cuffie.

In questo modo i bambini possono ascoltare l’audio sincronizzato proveniente dalla stessa fonte, che sia un lettore MP3 oppure un tablet sul quale viene proiettato un cartone animato, senza latenze, ritardi o radiazioni provocate dalle frequenze Bluetooth. Per il resto sono molto simili alle altre cuffie over-ear in commercio. Hanno morbide imbottiture sia sull’archetto che su ciascun padiglione, la lunghezza è regolabile e si possono ripiegare per agevolarne il trasporto.

Essendo un prodotto dedicato ai bambini e adolescenti, incorporano anche un limitatore per il volume massimo, che consente così di preservare l’udito dei bambini in quanto non potranno alzare il volume più di un certo livello, nello specifico tra 85 dB e 94 dB adeguando così il volume massimo ad una soglia predefinita e sicura.

In dotazione, oltre alle cuffie, c’è il cavo, dotato di microfono, così che possa essere usato anche per registrare note audio o telefonare. E’ rinforzato da una guaina in nylon e presenta una spina angolata, placcata in oro, per aumentare la durata di vita del cavo. Se siete interessati all’acquisto, per qualche giorno queste cuffie sono scontate a metà prezzo. Anziché 20 euro le comprate a soli 9,99 euro inserendo il codice MPOWKIDS nel carrello prima dell’acquisto.