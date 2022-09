Hisense Laser Cinema PX1-PRO, libera lo schermo da 90 a 130 Pollici

Non esistono al momento TV da 130” di diagonale ma potete avvicinarvi alle loro caratteristiche riducendo ingombro e interferenze con un proiettore Laser a tiro ultracorto come il nuovo Hisense Laser Cinema PX1-PRO che unisce facilità d’uso e caratteristiche di alto livello.

Basato su tecnologia TriChroma (tre sorgenti laser RGB), il proiettore si differenzia dai prodotti della gamma Laser TV Hisense per l’assenza di uno schermo dedicato come quello del modello da 88” (pure dotato di speciali speaker sul dorso) che abbiamo provato su queste pagine: Laser Cinema PX1-PRO può infatti adattarsi a schermi e superfici partendo da una dimensione di 90” fino ad arrivare ad un massimo di 130”, una misura più che adeguata sia per un grande salotto che per una comoda sala da proiezione casalinga.

Ad aiutarlo nella collocazione c’è anche l’ottica a corto raggio che richiede al massimo una distanza dello schermo di 50 cm per la diagonale massima di proiezione.

Video di alto livello

Ma a farne un prodotto di alto livello ci sono anche le caratteristiche Video: le tre sorgenti laser, la copertura del 107% dello spazio colore BT2020, 2.200 lumen veri di luminosità, la risoluzione 4K e il pieno supporto per tecnologie HDR (HDR10 e HLG) si uniscono ad una interfaccia certificata Android TV che permette l’accesso a tantissime app di streaming e persino giochi e alla funzionalità Chromecast che permette la condivisione dei contenuti da uno smartphone. In questo caso Hisense abbandona la sua interfaccia smart VIDAA probabilmente per gestire un maggior numero di App.

Ovviamente è presente il supporto pieno ad Assistente Google con tutti i comandi vocali relativi e altre funzionalità che rendono semplicissima l’interazione grazie anche alla messa a fuoco da telecomando e soprattutto alla auto-calibrazione geometrica che interviene ogni qual volta il proiettore viene spostato, sia con micromovimenti locali che per la collocazione in una nuova posizione.

L’audio supporta Dolby Atmos.

Disponibilità e Prezzi al Pubblico

Hisense PX1-PRO sarà disponibile presso i principali Audio Video specializzati da metà settembre ad un prezzo suggerito di 2.699 euro.