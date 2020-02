HP Pavillon 27″, supersconto per un monitor per il vostro Mac: 199€

Se vi serve un display per il vostro Mac, ecco la soluzione: l’HP Pavillon 27″ che oggi è al prezzo più basso in assoluto su Amazon: solo 199 euro.

Questa periferica è ideale per chi ha un portatile e lo vuole usare anche in casa con uno schermo di dimensioni maggiorate e più comode rispetto a quelle del laptop. I dati tecnici parlano di un display Full HD con diagonale da 68,58 cm. Ha una copertura del colore RGB superiore al 94%, un rapporto di contrasto 1000:1 statico; 10.000.000:1 dinamico. Si tratta di dati buoni per un display da casa che si userà prevalentemente per giocare, scrivere, navigare e fare fotoricco non professionale. Le porte video in ingresso coprono tutte le esigenze. Sono 1 HDMI 1.4 (con supporto HDCP); 1 USB Type-C (DisplayPortTM 1.2, power delivery fino a 65 W); 1 DisplayPort 1.4 (con supporto HDCP). Troviamo anche: 1 uscita audio; 1 USB Type-C (DisplayPort 1.4, potenza erogata fino a 15 W); 2 USB 3.0 (downstream, potenza erogata fino a 5 W). Per il multimedia abbiamo anche due porte interne, marchiate B&O.

Questo display in commercio costa tra i 250 e 300 € ma qualcuno ve lo farà pagare anche 350 euro. Non abbiamo visto nessuno che lo presenta a 199 euro, come fa Amazon

