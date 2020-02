Striscia LED 10 metri, compatibile Alexa: offerta lampo a 28€

Se volete attirare l’attenzione sulla vetrina del negozio o decorare la festa di compleanno, un party a sorpresa o l’ambiente casalingo con qualcosa che faccia davvero effetto, provate con le luci in vendita in offerta lampo a 28 € (19,54 euro per la versione da 5 metri)

Questo simpatico accessorio è lungo 10 metri ed è caratterizzato da un lato piatto, utile per fissare la striscia su una finestra, una parete, il bordo di una porta sfruttando l’adesivo incorporato. Tutta la struttura è una sorta di tubo in silicone trasparente, molto flessibile, quindi è possibile attaccarla seguendo la curvatura di un mobile o girando intorno agli angoli di una parete con facilità.

Una delle peculiarità è il telecomando con il quale è possibile accendere e spegnerle le luci a distanza e scegliere tra uno dei diversi colori predefiniti. Si tratta di un accessorio molto interessante per chi ha necessità di decorare, come accennato, una casa o un negozio e rappresenta una valida alternativa alle classiche luci lampeggianti.

Qui abbiamo il vantaggio del LED, la possibilità di applicarle ovunque, l’elevata personalizzazione degli effetti gestiti a distanza con il telecomando e la possibilità anche di applicarle in esterni.

L’aspetto interessante che è telecomandabile con l’apposita app ed è anche compatibile con Alexa. Nella confezione si trova tutto quel che serve dall’alimentatore alle istruzioni.

La striscia da dieci metri è i offerta lampo a 28 euro e si compra da qui. La versione da 5 metri costa 19 euro