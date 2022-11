HUAWEI Mate 50 Pro arriva in Italia

Huawei annuncia l’arrivo in Italia dell’ultimo nato della famiglia Mate. Si tratta del HUAWEI Mate 50 Pro dotato di hardware top di gamma e funzionalità software che si fondono con l’ecosistema HUAWEI Mobile Services.

Huawei Mate 50 Pro equipaggia un display curvo da 6,74 pollici con 1,07 miliardi di colori, un pannello OLED, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, dimmer PWM ad alta frequenza 1440 Hz, frequenza di campionamento touch a 300 Hz e risoluzione di 2616 x 1212 pixel.

Il terminale è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G con architettura octa-core (Octa-core, 1 × Cortex-X2 a 3,2 GHz + 3 × Cortex-A710 a 2,75 GHz + 4 × Cortex-A510 a 2,0 GHz) e GPU Adreno.

Naturalmente, il device dispone di un potente sistema di fotocamere posteriori XMAGE che include una fotocamera ad apertura Ultra da 50 MP (apertura F1.4 ~ F4.0, OIS), fotocamera ultra-grandangolare da 13 MP (apertura F2.2) e una fotocamera teleobiettivo da 64 MP (apertura F3.5, OIS). Sul lato anteriore, offrirà una tacca al cui interno si trova una fotocamera ultra-grandangolare da 13 MP (F2.4) oltre alla telecamera di rilevamento della profondità 3D.

L’ammiraglia racchiude una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica cablata da 66 W. Il telefono è certificato IP68 per la resistenza agli schizzi, all’acqua e alla polvere.

HUAWEI Mate 50 Pro è il primo a funzionare con EMUI 13 in grado di semplificare le interazioni quotidiane con una navigazione one-touch. Tra le novità SuperHub che consente agli utenti di archiviare temporaneamente immagini, documenti e testi e di condividerli in un unico gruppo di file, con trasferimenti semplici e gratuiti tra app e dispositivi.

Il Centro Privacy registra in tempo reale tutti i comportamenti delle app che accedono a informazioni sensibili e Security Center fornisce un’istantanea generale della sicurezza di HUAWEI Mate 50 Pro, monitorando le attività di App Lock, Password Vault, File Safe, Find Device e altro ancora.

Promozioni

Gli utenti con un conto Intesa Sanpaolo che entro il 30 novembre attiveranno la loro carta PagoBANCOMAT al servizio HUAWEI Pay, riceveranno un buono Amazon del valore di 5 euro.

Ancora, fino al 30 novembre, scaricando l’app di Mediaset Infinity, gli utenti AppGallery potranno ottenere subito 2 mesi gratis di Infinity+ e avranno inoltre la possibilità di vincere un voucher di 12 mesi del valore di 79 euro.

Prezzo e disponibilità

HUAWEI Mate 50 Pro (8 GB + 256 GB) sarà disponibile in preordine in Italia su HUAWEI Store al prezzo di 1199,90€, nella colorazione Black; la versione Silver è in arrivo prossimamente. Dal 9 al 17 novembre si potranno ottenere HUAWEI FreeBuds Pro 2, 6 mesi di garanzia di protezione dello schermo e 200GB di spazio Cloud per 3 mesi.