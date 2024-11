Neuralink prova il controllo degli arti robotici col pensiero

Pubblicità

Oltre alle auto elettriche e alla colonizzazione dello spazio, Neuralink di Elon Musk offre una nuova speranza alle persone paralizzate e a chi è costretto a ricorrere a braccia o gambe robotici. La startup Neuralink di Elon Musk sta iniziando gli esperimenti dello studio battezzato Convoy per controllare un braccio robotico tramite il pensiero via interfaccia cerebrale Neuralink N1.

Con i due primi impianti su pazienti umani Neuralink ha dimostrato di poter ristabilire la libertà digitale: i pazienti possono controllare col pensiero computer, smartphone e qualsiasi tipo di app e software inclusi comunicazione, produttività, social e videogiochi.

In sostanza lo studio Convoy rappresenta un primo importante passo per ampliare le funzioni di controllo dell’interfaccia cerebrale Neuralink N1 dal mondo digitale a quello fisico.

In passato Elon Musk aveva già indicato la possibilità di impiegare gli arti di Tesla Optimus in combinazione con Neuralink per trasformare una disabilità in un super potere cibernetico.

In un futuro che sembra improvvisamente più vicino, le persone prive di braccia o gambe potranno inviare i comandi col pensiero per gesti che verranno eseguiti da arti bionici, forse non proprio quelli di Optimus, ma l’idea è questa.

Secondo i più fedeli credenti di Elon Musk l’interfaccia o le tecnologie di Neuralink un giorno permetteranno persino di superare tutti i limiti di occhiali smart e visori per una interfaccia diretta cervello computer.

Ma anche senza spingersi fino alle ipotesi fantascientifiche, di questi tempi sempre più reali, gli arti e in particolare le mani di Optimus hanno già raggiunto un livello di funzionalità molto vicino a quello dell’uomo.

Per presa e movimenti la mano dell’uomo conta 27 gradi di libertà. L’ultima versione della mano di Optimus è dotata di cinque dita e di ben 22 gradi di libertà, valori secondo Musk superiori a quelli offerti da robot concorrenti e sempre più vicini a quelli dell’uomo.

Per chi non può contare sui propri arti biologici si aprono propsettive fino a pochi mesi da inimmaginabili. Qui tutti gli articoli su Tesla, invece per le imprese di Elon Musk si parte da questa pagina.