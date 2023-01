Hub 11-in-1 con funzione di stand in a soli 8,39 €

Avete un computer portatile con un paio di porte USB-C (o peggio, soltanto una) e non sapete proprio come fare per poter collegare tutti gli altri dispositivi che vi servono? Approfittate dell’offerta attualmente in corso e prendete 12 piccioni con una fava.

Il numero non è casuale: oltre alle 11 porte che aggiunge al computer, la sua particolare forma gli consente di trasformarsi anche in un pratico supporto per mantenere il computer leggermente sollevato (di 15°) per lavorarci meglio in quanto lo schermo si solleva quel tanto che basta per non far sforzare la vista ed evitarsi fastidiosi torcicollo.

A mantenere fermo il PC e lo stesso hub sulla scrivania ci pensano una serie di piedini in gomma antiscivolo, e la disposizione delle porte, tutte da un solo lato, fanno sì che si possano facilmente collegare tutti i dispositivi alle varie prese disponibili.

Come dicevamo ce ne sono undici in tutto, a partire dalla USB-C passante con tecnologia Power Delivery che permette di ricaricare qualsiasi computer portatile attraverso lo stesso hub, che è in grado di gestire una potenza massima di 87 Watt.

Ci sono poi tre porte USB-A 2.0 a 480 Mbps per tastiera, mouse e altri accessori con filo e una porta USB-A 3.0 a 5.120 Mbps più utile per collegare dischi esterni, memorie e dispositivi dove deve avvenire uno scambio di file.

Ci sono poi gli slot microSD e SD per la lettura delle medesime schedine di memoria, una porta Ethernet RJ45 per il collegamento ad Internet via cavo, un ingresso jack audio da 3,5 millimetri, una HDMI con supporto ai monitor e ai televisori in 4K e una presa VGA per gli schermi più datati.

Per finire, la scocca è costruita interamente in alluminio, un materiale che ben si accosta ai gusci dei MacBook di Apple ma anche robusto e duraturo.

La promozione

Questo hub costa 18,70 € ma grazie allo sconto del 55% attualmente attivo lo comprate per 8,39 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.