Hub USB 4-in-1 alimentabile in offerta con un codice a 21,99 euro

Un Hub USB a 4 porte in alluminio a soli 21,99 euro? La risposta è in Ugreen 60812, un prodotto molto interessante che brilla nelle caratteristiche e nelle funzionalità specialmente in rapporto al prezzo.

L’accessorio si presenta come un parallelepipedo dotato di 4 porte in uscita e una in ingresso. Ha dimensioni molto ridotte (10,4 x 3 x 1 centimetri) ed è in un elegante color grigio scuro che si abbina bene con il look minimalista dei più recenti prodotti Apple.

Tale design si affianca ad alcuni dettagli operativi interessanti, tra cui l’alimentazione. Si tratta di un grande vantaggio in chiave di flessibilità in quanto potendosi collegare alla rete elettrica tramite la porta microUSB, è in grado di supportare anche periferiche con elevate richieste di energia e di ricaricare accessori come gli iPad.

Presenta tre porte USB tradizionali con tecnologia USB 3.0, che consente di gestire facilmente più periferiche USB insieme, ed una porta Ethernet per il collegamento ad internet via cavo, utile soprattutto nelle conferenze e negli internet-point.

Questo hub costa 24 euro ma usando un codice speciale XKZ9748K da inserire nel carrello il prezzo scende a 21,99 euro.