I ban governativi non fermano iPhone 15 in Cina, pre-ordini altissimi mandano in crash sito Apple

In Cina gli iPhone sono stati recentemente vietati ai funzionari degli uffici governativi, ultima di una serie di mosse che vedono Pechino spingere per ridurre la dipendenza dalla tecnologia straniera.

Nonostante i divieti, i nuovi iPhone 15 sono stati accolti positivamente in Cina e gli utenti scalpitano per avere questi modelli dai vari canali di vendita, smentendo le voci secondo le quali in loco Apple sarebbe stata costretta a lottare sia per la concorrenza di Huawei, sia per i ban governativi.

Lo riferisce il sito PatentlyApple spiegando che nei primi 10 minuti dalla disponibilità dei pre-ordini, il sito web di Apple è crollato per le richieste elevate. I pre-ordini defluiscono sugli Apple Store e siti di e-commerce quali Tmall (di proprietà di Alibaba) e JD.com, e i primi segnali indicano richieste elevate.

Gli utenti si sono accaparrati in meno di un minuto i primi lotti di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max disponibili per i pre-ordini sull’Apple Store e Tmall, stando a quanto riferito dal portale finanziario cinese Jiemian.

Un manager di Tmall ha riferito a Jiemian che è stato necessario riassortire nove volte le scorte, in meno di 30 minuti, e che l’iPhone 15 Pro Max è il modello che si vende più velocemente.

Nel frattempo, utenti del sito JD.com, uno dei più grandi e-commerce presenti nel mercato cinese, hanno effettuato pre-ordini per oltre 3 milioni di dispositivi per tutti e 4 i nuovi modelli.

L’iPhone 15 è il telefono top di gamma più popolare su JD.com tra i telefoni che costano tra i 4,000 e i 6,000 yuan (US$823); seguono iPhone 14 e iPhone 13, e poi Huawei Mate 40 al quarto posto.

Oltre ai tradizionali siti usati per l’e-commerce in Cina, si segnalano frenesie per i pre-ordini degli iPhone 15 anche da siti quali Meituan e Ele.me.xxx