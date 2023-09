I dipartimenti IT vogliono più Mac perché più sicuri

IDC – azienda specializzata in ricerche di mercato – riferisce che sempre più dipartimenti IT delle aziende appoggiano i Mac come scelta, macchine ritenute più sicure.

Tra gli intervistati che hanno risposto all’indagine del gruppo di ricerca, aziende che sfruttano sistemi operativi multipli, il 76% ritiene che i Mac siano più sicuri rispetto ad altri computer.

Nei prossimi 12 mesi, la ragione principale per passare a nuovi Mac è che questi sono ritenuti più sicuri (47%), seguita dalla semplicità di distribuzione e gestione (36%).

A luglio 2023 IDC ha condotto un’indagine online tra vari responsabili del settore IT degli Stati Uniti e in Canada, chiedendo il loro punto di vista sulla sicurezza nel complesso, e l’importanza delle protezioni intrinseche negli endpoint. Gli intervistati rappresentano un mix di aziende con 500 o più dipendenti, operanti in differenti settori, personale che si occupa del supporto di vari sistemi operativi, inclusi Windows, macOS e ChromeOS; le persone intervistate acquistano o si occupano di del deployment di sistemi di sicurezza per le aziende per le quali lavorano, o per conto delle persone che lavorano per queste aziende.

I dispositivi Apple includono di serie funzioni che offrono protezione integrata contro malware e virus. L’approccio di Apple alla sicurezza nelle app e sul web aiuta a proteggere il personale da contenuti dannosi e semplifica la ricerca e la distribuzione di software sicuri.

Apple offre funzionalità di Remote Management (per aiutare i reparti IT a gestire le impostazioni e le autorizzazioni su tutti i dispositivi) e i reparti dedicati possono configurare ogni device e gestire la distribuzione delle app per tutto il personale, indipendentemente da dove lavora, semplificando le procedure aziendali.