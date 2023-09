iOS 17.1, il saldo delle carte nell’app Wallet dovrebbe arrivare anche nell’Unione Europea

Tra le novità della beta 1 iOS 17.1 release rilasciata agli sviluppatori a una settimana di distanza di iOS 17, c’è una funzione utile per i clienti di diverse banche britanniche che possono visualizzare il saldo disponibile e le ultime transazioni direttamente dall’app Wallet.

La funzione “Carte collegate” è disponibile per ora solo nel Regno Unito ma il sito statunitense Macrumors riferisce che dovrebbe arrivare anche negli Stati Uniti come si evince dai testi di alcune clausole individuate nell’app Wallet.

La difficoltà nel realizzare una funzione del genere è quella di comunicare con i server delle banche per ottenere informazioni. Il sito francese iGen spiega che Apple non

non ha firmato accordi individuali con i vari istituti ma ha utilizzato un’API di riferimento comune che da qualche anno le grandi banche britanniche devono mettere a disposizione.

API di riferimento comuni semplificano la creazione della funzionalità in questione, e in futuro dovremmo vedere simili possibilità anche nei vari Stati europei, Italia inclusa.

Dal 2018 l’Unione europea impone l’uso di meccanismi comuni per l’accesso ai conti con la PSD2, normativa che regolamenta le transazioni digitali, aumentando la protezione e la sicurezza degli utenti e favorendo un modello finanziario “Open Banking”. Le varie banche devono obbligatoriamente condividere le informazioni relative ai propri clienti con terze parti autorizzate (Third Party Provider – TTP). Se l’utente autorizza l’accesso ai servizi, è possibile ottenere informazioni complete riguardo ai propri conti con meccanismi standard, utilizzabili da app di terze parti (non necessariamente sviluppate dalla nostra banca) e monitorare i propri investimenti, analizzare i propri comportamenti di spesa e pianificare ogni investimento finanziario mediante un’unica dashboard.

Apple is working on expanding the new "Connected Cards" feature in iOS 17.1 to the US via "Apple Processing LLC"

As found in the code: You permit Apple (Apple Payments Services Ltd (UK) or Apple Processing LLC (US)) to consolidate your account information and provide it to you. pic.twitter.com/t8QxSWa3dL

— Aaron (@aaronp613) September 30, 2023