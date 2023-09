Qualcomm, piattaforme XR e AR di nuova generazione per dispositivi più sottili

Qualcomm Technologies ha presentato due nuove piattaforme di elaborazione spaziale – Snapdragon XR2 Gen 2 e Snapdragon AR1 Gen 1 – destinate a dispositivi di realtà mista (MR), realtà virtuale (VR) e smart glasses.

La piattaforma Snapdragon XR2 Gen 2 è indicata come progettata “per democratizzare tecnologie MR e VR di qualità superiore in un’unica architettura”, pensata per offrire esperienze di gioco, produttività e intrattenimento “con visori più sottili e confortevoli che non richiedono una batteria esterna”.

Qualcomm riferisce di prestazioni della GPU 2,5 volte migliori rispetto a Snapdragon XR2 Gen 1, il supporto a un numero maggiore di fotogrammi al secondo, e ottimizzazioni per risoluzioni fino a 3K per occhio.

Il produttore riferisce di tracciamento posizionale più fedele e del supporto fino a un massimo di dieci telecamere simultanee che consente di ottenere interazioni più precise e naturali.

Per quanto riguarda la piattaforma Snapdragon AR1 Gen 1, Qualcom spiega che questa è pensata per realizzare smart glasses eleganti e leggeri che permettono agli utenti di catturare il momento, grazie all’acquisizione continua, alle notifiche e il supporto a funzionalità di intelligenza artificiale on-glass.

La piattaforma Snapdragon AR1 Gen 1 vanta un doppio ISP che consente di catturare foto e video di qualità da una prospettiva in prima persona. Gli utenti possono catturare, condividere o trasmettere in live-streaming i momenti più belli a mani libere, direttamente dagli occhiali. Sono supportati fino a otto microfoni per la cattura dell’audio e il produttore proemtte “riproduzione cristallina”.

Funzionalità IA consentono di migliorare la qualità delle immagini e dell’audio, oltre a ofrrire funzioni di ricerca visiva e di traduzione in tempo reale.

Sono supportati display binoculari per la fruizioni di contenuti, tra cui video, indicazioni stradali, notifiche e altro, che si fondono nel campo visivo degli utenti.

La lconnettività veloce è garantita dalla piattaforma FastConnect 7800 Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3.

Entrambe le piattaforme sono indicate come presenti nel Meta Quest 3, mentre Ray Ban Stories è alimentato dalla piattaforma Snapdragon AR1.