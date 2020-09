I Mac Apple Silicon previsti entro novembre

Insieme alla conferma dell’anticipazione che all’evento Apple del 15 settembre le star saranno Apple Watch Serie 6 e iPad Air 4 con nuovo design tutto schermo alla iPad Pro, il ben agganciato Mark Gurman indica che i primi Mac con Apple Silicon saranno presentati entro novembre.

Si tratta della novità principale in circolazione in queste ore, insieme ai render degli AirTags pubblicati in rete, anche perché in occasione della WWDC 2020 Cupertino ha annunciato che i primi Mac con processore ARM progettato in casa arriveranno entro la fine di quest’anno. Naturalmente l’anticipo di un mese non cambia la vita, tranne agli utenti Mac che prevedono di acquistare una nuova macchina a breve, in ogni caso l’articolo di Bloomberg indica una presentazione dei Mac Apple Silicon entro novembre.

Nel momento in cui scriviamo non è ancora dato sapere se la disponibilità inizierà immediatamente, subito dopo l’annuncio. Occorre così prendere anche in considerazione l’ipotesi di un annuncio entro novembre, ma con disponibilità effettiva su Apple Store online e nei negozi in un secondo momento, quindi a partire da dicembre.

Ricordiamo che tra i primissimi Mac Apple Silicon che potrebbero essere annunciati entro novembre, sono attesi un MacBook 12 ora non più a listino e anche un MacBook Pro successore dell’attuale modello da 13 pollici. In questi portatili funzionerà un processore Apple A14X con almeno 12 core, mentre per MacBook 12” ARM è anticipata una super autonomia tra le 15-20 ore. Occorre tenere presente una possibilità tutt’altro che remota: considerando che Gurman punta sui Mac Apple Silicon entro novembre, è molto probabile che Cupertino decida di presentarli durante l’evento Apple di ottobre insieme agli iPhone 12, concentrando così due annunci di primo piano in quello che si prospetta come il keynote Apple più importante di quest’anno.

