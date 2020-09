Kuo: iPhone 12 5,4” avrà un notch più piccolo, tutti i modelli in due versioni

Il nuovo iPad Air che arriverà all’evento Apple del 15 settembre avrà il sensore Touch ID integrato nel tasto di accensione, mentre solo iPhone 12 5,4” avrà un notch leggermente più piccolo di quanto visto finora, infine tutti i modelli dei nuovi terminali saranno prodotti in due versioni con diversa connettività 5G.

Le ultime anticipazioni sulle novità Apple 2020 devono essere prese in seria considerazione perché arrivano da Ming Chi Kuo, l’analista considerato da anni il più affidabile nel prevedere piani e prodotti di Cupertino.

Il report indica che il nuovo Apple Watch Serie 6 con rilevamento dell’ossigenazione del sangue, anche questo atteso all’evento Apple del 15 settembre, avrà un design identico al modello attuale e che Apple lo modificherà non prima del 2021 inoltrato. La novità più interessante riguarda gli iPhone 12 in arrivo in diversi modelli, una variante solo con connettività sub 6GHz e un’altra anche con tecnologia mmWave più veloce.

Secondo l’analista Apple ha deciso però di non integrare i display con tecnologia ProMotion e aggiornamento fino a 120Hz per non incidere troppo sull’autonomia dei terminali, già messa a dura prova dalla connettività 5G ma anche da una riduzione della capacità degli accumulatori rispetto alla generazione iPhone 11.

Ancora una volta il report conferma che la produzione industriale dei terminali inizierà leggermente più tardi rispetto agli altri anni, con i due modelli più piccoli ed economici a partire da ottobre per iPhone 12 5,4″ e metà ottobre per iPhone 12 Max 6,1″. Invece per i modelli top più costosi iPhone 12 Pro da 6,1” e iPhone 12 Pro Max da 6,7” inizierà verso la fine di ottobre. Anche se l’analista non lo indica espressamente, come segnala MacRumors, queste tempistiche potrebbero tradursi in una presentazione in contemporanea il prossimo mese ma disponibilità scaglionata in base ai modelli.

Infine Kuo conferma le anticipazioni dell’arrivo del sensore Touch ID nel tasto di accensione di iPad Air 4, una caratteristica che nel 2021 verrà estesa anche in altri modello di iPad.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti.