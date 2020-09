IKEA Sonos Symfonisk, gli speaker per la casa ora sfoggiano più colori

Fin dal debutto mondiale avvenuto a Milano alla Design Week lo scorso anno (qui il reportage di Macitynet) sono disponibili solo in due colori, ma ora per gli speaker IKEA Sonos Symfonisk sono disponibili rivestimenti e griglie intercambiabili in due nuove colorazioni. Così invece dei colori nero antracite e bianco grigio gli utenti possono optare per i più vivaci blu e rosso. Si tratta della griglia frontale per il modello Symfonisk da scaffale e del rivestimento per il corpo principale del modello lampada.

Nel momento in cui scriviamo i rivestimenti nei nuovi colori per Symfonisk sono proposti in Olanda a 8 euro per quello destinato allo speaker da scaffale e 10 euro per lo speaker lampada. Il colosso dell’arredamento non ha annunciato un piano di distribuzione internazionale ma, tenendo conto che praticamente tutta l’offerta IKEA risulta identica ovunque nel mondo, è molto probabile che presto saranno proposti anche in altre nazioni, Italia inclusa.

Per chi ancora non conoscesse gli speaker IKEA Symfonisk ricordiamo che si tratta di speaker wireless per la musica in casa, realizzati in collaborazione con Sonos, rendendo così disponibile l’alta qualità e le funzioni avanzate del noto costruttore audio in dispositivi con il caratteristico prezzo abbordabile IKEA. Il modello da scaffale costa infatti 99 euro, mentre lo speaker lampada con potenza e qualità superiore costa 179 euro.

In questo articolo riportiamo le immagini dei due rivestimenti nei nuovi colori per Symfonisk pubblicati da The Verge, oltre a quelli del sito IKEA Olanda. L’altra novità targata IKEA riguarda la riduzione di prezzo del Gateway TRÅDFRI, uno dei dispositivi più abbordabili sul mercato per fungere da centralina per le luci e gli altri dispositivi per la casa smart, con supporto per gli assistenti vocali Apple Siri, Assistente Google e Amazon Alexa, oltre che con le app per la smart Home. In precedenza era proposto a 33 euro, ma ora il prezzo risulta ancora più allettante perché in Europa è stato ridotto a solamente 25 euro, Italia inclusa.

In questo tutorial Macitynet spiega come creare una striscia LED dimmerabile con alimentatore IKEA, il tutto gestibile con la voce e che funziona con Apple HomeKit, Alexa e Google.