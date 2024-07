I migliori libri che parlano di sport ai ragazzi

Pubblicità

Ci sono delle belle, grandi storie che sono fondamentali per imparare e apprezzare quanto lo sport possa fare di grande nelle nostre vite. Non c’è mai abbastanza spazio per introdurne ancora di nuove eppure va trovato.

Queste sono narrazioni che ci raccontano e ci ricordano che i grandi campioni non sono quelli che vincono sempre, ma quelli che sanno vincere quando bisogna dare l’esempio. Quello è la cosa che conta: essere sportivi. Questo per i giovani è il vero messaggio.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

Zátopek. La locomotiva umana

Una storia fantastica. Marco Franzelli racconta a tutti gli appassionati di corsa la storia di Emil Zátopek, la locomotiva umana che per vent’anni non fece altro che correre, macinare chilometri, vincere titoli e infrangere record. Età di lettura: dai 12 anni in su, ma è veramente raccomandato per tutti.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

L’opposto

Una grande, grandissima storia, non per la vittoria ma per la lezione che contiene. Ottobre 1990. L’Italia del volley, guidata da Julio Velasco, vince il suo primo mondiale. Nasce la generazione di fenomeni che insegnerà a tantissimi ragazzi che la vittoria è una gara con se stessi.

Francesco gioca a pallavolo da opposto, ispirato dalle gesta di Andrea Zorzi e dalle pagine della sua rivista preferita Supervolley. Frequenta la scuola e condivide con il suo amico Antonio partite e panchine, birre e giornate difficili. Mentre l’OMS cancella l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali, e Antonio colleziona flirt e storielle, Francesco rivela ai suoi genitori che gli piacciono i ragazzi: ne ricava attacchi di panico, bugie e quella costante sensazione di essere perennemente sbagliato e fuori posto.

Eppure, quando tutto sembra segnato e sempre più lontano la possibilità di diventare un campione di pallavolo, arriva l’amore capace di trasformare un sogno in un tricolore.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Stelle in equilibrio

Una bellissima storia non solo per le ragazze, scritta da Daria Bertoni e illustrata da Sara Mauri. Quando la mamma la iscrive in una palestra di ginnastica artistica, Stella alza gli occhi al cielo e sbuffa. Di sport ne ha già provati tanti e nessuno le piace davvero. Ma quando si ritrova in equilibrio sulla trave scopre di avere grinta e determinazione, e da lassù le sembra che il mondo sia proprio diverso! Età di lettura: da 8 anni.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

La bicicletta di Bartali

Una lettura tutta Toscana. Ma l’autore di questa e delle altre liste dei migliori libri di Macity non c’entra niente: solo omonimia.

Un racconto scritto con brio tutto toscano, che narra l’impresa eroica di Bartali in cui si mescolano sport, eroismo, coraggio, eventi tragici e attimi di vita.

Firenze, 1943-1944. Gino Bartali, uno dei più importanti nomi nella storia del ciclismo di tutti i tempi, decise di rischiare la propria vita pur di salvare quella di altre persone. E così si prestò a nascondere nella canna della sua bicicletta verde i documenti falsi che servivano a far espatriare ebrei nascosti. Venne arrestato, ma alla fine riuscì a farcela.

Oltre ottocento ebrei poterono così salvarsi dai campi di sterminio nazisti. In appendice la testimonianza di Andrea Bartali, figlio di Gino, che narra in prima persona questo e altri momenti di vita del padre e della famiglia. “Il bene si fa ma non si dice” era una frase ricorrente del campione, che non volle essere un eroe e raccontò solo al figlio il suo segreto. Per queste imprese Gino Bartali nel 2013 è stato proclamato Giusto fra le Nazioni. Età di lettura: da 10 anni.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Il manuale delle 50 sfide per diventare un campione

L’unica vittoria è quella dentro noi stessi contro le nostre paure e le nostre pigrizie. Però occorre sapere come mettersi alla prova.

Siete un asso nella schiacciata. Correte come il vento. Riuscite a fare goal stupendi. Forse non ancora, ma potete sempre imparare. L’importante però è ricordare che un vero campione è molto più dei suoi successi. Per esempio sa quando è il momento di passare, e non gli importa se a segnare sarà un altro; se vince esulta alla grande, ma sa anche perdere con stile; si allena con tutto se stesso, gambe, braccia e cervello.

Ma soprattutto: ha un cuore grande, sempre. E voi avete la stoffa del campione. Accettate le nostre 50 sfide e dimostralo. Potreste scoprire dei talenti che non immaginavate nemmeno di avere.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Fuoriclasse – Felix e l’estate perfetta

Un’altra storia emozionante che piace ai più giovani, un bellissimo esordio di Enrico Brizzi.

Felice Placido Borel, per tutti Felix, ha dodici anni e vive a Torino. È brillante e veloce di gambe, e in testa ha un desiderio: diventare un grande calciatore della Juventus come papà. Ma come spiegarlo a mamma, il cui unico interesse è che prenda bei voti a scuola e si tenga lontano dai guai?

Ancor più difficile quando in città iniziano ad avvenire strani furti: spariscono i gioielli della corona, spariscono inestimabili monili dal Museo Egizio e poi sparisce anche il trofeo che spetta ai vincitori del Campionato. A quel punto Felix non può più stare a guardare: serve tutta la sua grinta. Per salvare il suo migliore amico, recuperare la refurtiva e conquistare il cuore di Sara, la bella circense dalla battuta pronta e i capelli fulvi, Felix si prepara a giocare la partita più difficile di sempre.

Enrico Brizzi esordisce nella letteratura per ragazzi con un romanzo di formazione raccontando una storia che omaggia uno dei più importanti club del mondo e uno dei suoi più grandi campioni. Età di lettura: da 9 anni.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Una ragazza fuor d’acqua

Un vero, grande classico. Il futuro di Lou Brown è più che roseo: è la nuotatrice più giovane e promettente del Paese e ha la sua migliore amica che nuota nella corsia accanto, sempre una bracciata dietro di lei. Così, il giorno delle qualificazioni per le Olimpiadi, Lou si infila gli occhialini senza una preoccupazione al mondo.

È la sua gara, la sua giornata. Invece, a sorpresa, Lou arriva ultima e Hanna prende il largo verso le Olimpiadi, al posto suo. Ripartire non è mai semplice, specie se sei l’eccezione in una famiglia di splendidi individui e la tua scuola pullula di persone irraggiungibili che si muovono solo in gruppi inavvicinabili. Eppure, dopo molte giravolte subacquee, pazzi talent show, qualche ragazza odiosa e una quantità di ragazzi maldestri, Lou Brown otterrà una sorprendente rivincita. Età di lettura: da 12 anni.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Pattini d’argento. Edizione integrale. Con Poster

Quando le avventure diventano sempre più vere e sempre più vive, anche per i più giovani. Consigliatissimo.

I due fratelli Hans e Gretel Brinker sognano di partecipare alla gara di pattinaggio che si terrà a dicembre. Il vincitore avrà in premio un paio di pattini d’argento. I ragazzi però sono poveri e hanno solo pattini di legno con cui allenarsi. Il loro padre, inoltre, è molto malato e dovrebbe fare un’operazione costosa, che comporta gravi rischi. La vita non è certo facile per la famiglia Brinker, e saranno necessari dei sacrifici per ritrovare la serenità. Tra i ghiacci dell’Olanda, una storia di amicizia, avventure, coraggio e solidarietà. Età di lettura: da 8 anni.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Abbiamo toccato le stelle. Storie di campioni che hanno cambiato il mondo

La natura dello sport è questa: storie che cambiano il mondo. Lo sport non è fatto solo di vittorie e di sconfitte. È importante anche come si vince e come si perde. Perché essere un campione non significa soltanto conquistare una medaglia, battere un record, dominare nella propria disciplina, ma conquistare un primato morale, saper difendere un ideale nobile, dare un esempio.

E combattere contro avversari invisibili e subdoli come la discriminazione razziale, politica o sessuale, contro malattie o infortuni gravissimi, o semplicemente contro regole ingiuste e tradizioni fuori dal tempo. I protagonisti di questi venti racconti, con le loro scelte coraggiose e la loro straordinaria capacità di lottare, ci mostrano come lo sport può cambiare il mondo, quando si fa portavoce dei più alti valori umani.

La storia di Yusra Mardini, ragazza che scappò a nuoto dalla guerra; di Gino Bartali, campione che pedalò per salvare centinaia di ebrei; di Emile Griffith, pugile che uccise sul ring e amò gli uomini; di Kathrine Switzer, prima donna a correre una maratona; di Peter Norman, eroe silenzioso tra i due giganti del 1968: queste e tante altre storie raccontate dalla voce forte e dolce, epica e commovente di Riccardo Gazzaniga. Età di lettura: da 10 anni.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

‘O maé. Storia di judo e di camorra

Una storia che vi toccherà il cuore perché è la versione fantasiosa di tante storie vere, che possono cambiare la vita delle persone ovunque, non solo in meridione.

Filippo ha quattordici anni e abita a Scampia, dove la vita gli dà una sola possibilità: entrare nel Sistema, la camorra. Un pomeriggio, però, suo zio gli chiede di accompagnarlo alla palestra di judo di Gianni Maddaloni. Con il tempo, il judo gli insegna a guardare le cose in modo nuovo, e presto il ragazzo dovrà scegliere tra un destino segnato dal clan di Toni Hollywood e la speranza di una nuova vita di quello dei Maddaloni. Età di lettura: da 10 anni.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Pollyanna. Edizione integrale

Non potevamo fare una lista dei migliori libri di Macity senza includere un fuorisacco. Ed eccolo qui: un grande classico.

«Poi, un giorno, proprio come uno di quei prismi che ti piacciono tanto, sei entrata danzando nella mia vita e hai colorato il mio mondo buio con le macchie violette, dorate e scarlatte della tua allegria.» Un grande classico di inizio Novecento, un romanzo commovente e portatore di valori semplici, profondi e attualissimi. La copertina si trasforma in un poster. Età di lettura: da 8 anni.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Yoga con i tuoi bambini. Oltre 70 posizioni yoga per bambini da 3 a 11 anni. Edizione illustrata

Secondo fuori sacco che non poteva mancare, un altro libro completamente diverso. Lo yoga è un esercizio fantastico per i bambini di tutte le età: favorisce la capacità di concentrazione, aiuta a tenere una postura corretta, migliora la coordinazione, aiuta a sciogliere le tensioni fisiche e psicologiche. Questo libro mostra ai genitori come coinvolgere i propri figli in modo spontaneo e divertente nella pratica dello yoga.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...