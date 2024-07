Xiaomi sfida Samsung con i pieghevoli MIX Fold 4 e Xiaomi MIX Flip

Pubblicità

Xiaomi ha finalmente presentato la nuova serie di smartphone pieghevoli, la cui line up prende il nome di Xiaomi MIX. Lo ha fatto allo Stadio ShouGang di Pechino, mettendo in mostra i terminali pieghevoli MIX Fold 4 e MIX Flip. Ecco foto, prezzi e caratteristiche tecniche. Il guanto di sfida a Samsung è servito.

Il MIX Fold 4 si distingue per l’adozione della tecnologia ‘All-carbon architecture’, che grazie all’utilizzo di fibra di carbonio T800H riduce il peso e migliora la resistenza. Questo dispositivo ha uno spessore di appena 4,59 mm quando è aperto e 9,47 mm quando è chiuso. La sua cerniera, realizzata in acciaio ceramico al carbonio, è del 34% più piccola rispetto alle versioni precedenti e può resistere fino a 500.000 cicli, come certificato da SGS.

La batteria, con una capacità di 5100mAh, utilizza la tecnologia di anodo in silicio-carbonio e supporta la ricarica cablata da 67W e quella wireless da 50W. Le prestazioni non mancano di certo, considerando che all’interno è presente la piattaforma Snapdragon 8 Gen 3, affiancata da un sistema di raffreddamento 3D da 11.912 mm, accompagnati dalla gestione della batteria Xiaomi Surge.

Quanto ai display, Mix Fold 4 ne propone uno interno Samsung E7 LTPO da 7,98 pollici con risoluzione di 2488×2244 pixel, mentre quello esterno C8+ è da 6,56 pollici e ha una risoluzione di 2520×1080 pixel. Entrambi dispongono di una frequenza di aggiornamento di 120Hz e supporto Dolby Vision.

Il sistema fotografico Leica comprende quattro fotocamere, tra cui un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 12MP, un teleobiettivo flottante da 50MP e un ultra-teleobiettivo da 115mm.

Xiaomi MIX Flip

Accanto al fold Xiaomi propone MIX Flip, un dispositivo con display esterno All Around Liquid da 4 pollici e risoluzione 1.5K, una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una luminosità di 3000 nits.

In questo caso la batteria è da 4780mAh e, grazie al sistema Xiaomi Surge, il produttore certifica il mantenimento del’80% della capacità anche dopo 1600 cicli.

Anche qui Xiaomi non ha accettato compromessi, proponendo all’interno la piattaforma Snapdragon 8 Gen 3, supportata da un sistema di raffreddamento 3D da 3500 mm, mentre lato connettività ci pensano Wi-Fi 7 e 5G-A. Le fotocamere sono dotate di lenti Summilux Leica, con un sensore principale Light Fusion 800 e un teleobiettivo flottante da 47mm.

Entrambi i telefoni sono disponibili in diverse varianti e colori. Al momento sono attesi solo in Cina, dove il MIX Fold 4 parte da un prezzo di 8.999 RMB (1137 euro al cambio), mentre il MIX Flip è disponibile a partire da 5.999 RMB, 758 euro al cambio.

Resta da capire semmai vedranno luce anche in Europa.

